Vô tình lướt Google Maps, người đàn ông tìm ra dấu tích va chạm vũ trụ cực hiếm

Trong lúc sử dụng Google Maps để vạch lộ trình cho chuyến dã ngoại tại đông bắc Canada, ông Joël Lapointe đã vô tình phát hiện một vùng địa hình hình tròn kỳ lạ rộng 15 dặm (khoảng 24 Km). Ban đầu, ông hoài nghi khả năng tự mình tìm ra một hố thiên thạch chưa từng được biết đến. Tuy nhiên, sau khi tra cứu không thấy dấu vết của nó trong các cơ sở dữ liệu công khai, ông đã quyết định liên hệ với các chuyên gia địa chất.

Hình minh họa ứng dụng Google Maps.

Dù ban đầu khá hoài nghi, nhà địa chất học hành tinh Gordon Osinski từ Đại học Western (Canada) đã dẫn đầu một đoàn khảo sát đến tận nơi nghiên cứu vào tháng 10/2025. Chuyến đi thực địa này nhằm kiểm tra tính xác thực từ báo cáo của Lapointe. Hầu hết các báo cáo cá nhân trước đó thường là báo động giả, nhưng trường hợp này đã mang lại sự ngạc nhiên lớn cho các nhà khoa học.

Bằng chứng xác thực và giá trị khoa học đặc biệt

Tại hiện trường, các nhà nghiên cứu đã phát hiện các nón vỡ và đá nóng chảy do va chạm – hai bằng chứng cốt lõi khẳng định nơi đây từng hứng chịu một cú đâm thiên thạch từ 390 triệu năm trước. Địa điểm này sau đó được đặt tên là Uhackatik sau khi tham vấn Hội đồng Innu của Ekuanitshit. Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ chính thức trình bày phát hiện này tại Hội nghị thường niên lần thứ 88 của Hội Thiên thạch học tại Đức vào tháng 8 tới.

Ảnh chụp miệng hố 390 triệu năm tuổi từ Google Maps.

Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi mỗi năm giới khoa học chỉ xác minh được khoảng một đến hai hố thiên thạch mới. Trong khi toàn thế giới hiện chỉ ghi nhận khoảng 200 hố thiên thạch cổ đại, Uhackatik trở nên nổi bật nhờ kích thước đồ sộ. Sự xuất hiện của nó cung cấp thêm dữ liệu quý giá về lịch sử biến đổi địa chất của Trái Đất qua hàng trăm triệu năm.

Bên cạnh đó, địa điểm này còn giúp các nhà nghiên cứu so sánh quá trình tiến hóa bề mặt Trái Đất với các hành tinh và mặt trăng khác trong vũ trụ. Hiện nhóm khảo sát đang chuyển từ giai đoạn phát hiện sang lập hồ sơ lưu trữ chi tiết. Việc công bố tại hội nghị quốc tế sắp tới sẽ giúp các chuyên gia toàn cầu cùng đánh giá và hoàn thiện hồ sơ khoa học cho hố thiên thạch mới này.