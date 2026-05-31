Đây là cách dùng điều hòa mùa hè khiến cơ thể dễ ốm hơn bạn nghĩ

Mùa hè nắng nóng oi ả khiến điều hòa trở thành “vật bất ly thân” của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thay vì mang lại lợi ích, việc sử dụng thiết bị này không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Hiểu những sai lầm thường gặp với điều hòa có thể giúp người dùng tránh những hậu quả không mong muốn.

Sử dụng điều hòa ngay khi vừa về nhà

Khi vừa từ ngoài trời nắng nóng bước vào, cơ thể đang tiết nhiều mồ hôi và mạch máu giãn nở. Việc bật điều hòa ở mức nhiệt độ quá thấp (dưới 20°C) ngay lập tức có thể gây sốc nhiệt, dẫn đến co mạch máu và các vấn đề sức khỏe như cảm lạnh, đau đầu, viêm họng, thậm chí là đột quỵ. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên khoảng 5-10 phút trước khi bật điều hòa ở mức 25°C-28°C.

Đóng kín cửa phòng liên tục

Nhiều người có thói quen đóng chặt cửa để giữ hơi lạnh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, điều này khiến không khí trong phòng không được lưu thông, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Sau 3-4 tiếng sử dụng, tốt hơn hết hãy mở cửa phòng khoảng 5-10 phút để không khí tươi mới vào.

Ngồi trực tiếp dưới hướng gió điều hòa

Nếu kê giường hoặc bàn làm việc ngay dưới hướng gió lạnh, cơ thể sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Điều này không chỉ gây khó chịu cho người lớn mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em, dễ dẫn đến viêm phổi và viêm phế quản.

Không vệ sinh điều hòa định kỳ

Lưới lọc điều hòa là nơi tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu không vệ sinh thường xuyên, những tác nhân độc hại này sẽ theo luồng gió lạnh vào không khí, gây ra các bệnh về hô hấp. Theo các chuyên gia, người dùng nên vệ sinh lưới lọc mỗi hai tuần và bảo dưỡng máy từ ba đến sáu tháng một lần.

Bật điều hòa liên tục suốt 24 giờ

Việc ở trong phòng máy lạnh quá lâu sẽ làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với nhiệt độ tự nhiên, đồng thời làm khô niêm mạc mũi và giảm sức đề kháng. Chính vì vậy, hãy tận dụng thời gian thời tiết dịu mát để tắt máy và mở cửa đón gió trời.