Đây là cách dùng điều hòa mùa hè khiến cơ thể dễ ốm hơn bạn nghĩ
Sử dụng điều hòa sai cách trong mùa nóng có thể khiến cơ thể dễ mệt mỏi, đau họng và tăng nguy cơ sốc nhiệt nguy hiểm.
Mùa hè nắng nóng oi ả khiến điều hòa trở thành “vật bất ly thân” của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thay vì mang lại lợi ích, việc sử dụng thiết bị này không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Hiểu những sai lầm thường gặp với điều hòa có thể giúp người dùng tránh những hậu quả không mong muốn.
Sử dụng điều hòa ngay khi vừa về nhà
Khi vừa từ ngoài trời nắng nóng bước vào, cơ thể đang tiết nhiều mồ hôi và mạch máu giãn nở. Việc bật điều hòa ở mức nhiệt độ quá thấp (dưới 20°C) ngay lập tức có thể gây sốc nhiệt, dẫn đến co mạch máu và các vấn đề sức khỏe như cảm lạnh, đau đầu, viêm họng, thậm chí là đột quỵ. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên khoảng 5-10 phút trước khi bật điều hòa ở mức 25°C-28°C.
Đóng kín cửa phòng liên tục
Nhiều người có thói quen đóng chặt cửa để giữ hơi lạnh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, điều này khiến không khí trong phòng không được lưu thông, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Sau 3-4 tiếng sử dụng, tốt hơn hết hãy mở cửa phòng khoảng 5-10 phút để không khí tươi mới vào.
Ngồi trực tiếp dưới hướng gió điều hòa
Nếu kê giường hoặc bàn làm việc ngay dưới hướng gió lạnh, cơ thể sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Điều này không chỉ gây khó chịu cho người lớn mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em, dễ dẫn đến viêm phổi và viêm phế quản.
Không vệ sinh điều hòa định kỳ
Lưới lọc điều hòa là nơi tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu không vệ sinh thường xuyên, những tác nhân độc hại này sẽ theo luồng gió lạnh vào không khí, gây ra các bệnh về hô hấp. Theo các chuyên gia, người dùng nên vệ sinh lưới lọc mỗi hai tuần và bảo dưỡng máy từ ba đến sáu tháng một lần.
Bật điều hòa liên tục suốt 24 giờ
Việc ở trong phòng máy lạnh quá lâu sẽ làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với nhiệt độ tự nhiên, đồng thời làm khô niêm mạc mũi và giảm sức đề kháng. Chính vì vậy, hãy tận dụng thời gian thời tiết dịu mát để tắt máy và mở cửa đón gió trời.
Nguyên tắc sử dụng điều hòa an toàn cho sức khỏe
Để vừa tận hưởng không gian mát mẻ, vừa bảo vệ sức khỏe, người dùng nên tuân thủ các quy tắc sau:
- Nhiệt độ lý tưởng: Giữ điều hòa ở mức 26°C, vừa đủ mát mà không gây hại cho da và hệ hô hấp.
- Chênh lệch nhiệt độ hợp lý: Nhiệt độ trong phòng chỉ nên chênh lệch từ 5-7°C so với bên ngoài.
- Tăng cường độ ẩm: Đặt một chậu nước nhỏ hoặc sử dụng máy phun sương để tránh khô da và cổ họng.
- Uống đủ nước: Đừng quên bổ sung nước ấm thường xuyên khi ngồi trong phòng điều hòa lâu.
Hy vọng rằng những lưu ý này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe không chỉ cho người dùng mà còn cả gia đình của mình trong mùa hè này.
-31/05/2026 16:50 PM (GMT+7)