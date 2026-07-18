Chuyên gia chỉ cách xử lý điều hòa có mùi hôi trước khi tốn tiền gọi thợ

Sau một thời gian không sử dụng, điều hòa không khí có thể phát ra mùi khó chịu khi được bật lên. Đây là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả.

Điều hòa phát mùi hôi khó chịu sau khi bật lên là điều không quá bất ngờ.

Theo các chuyên gia từ hai thương hiệu điều hòa tên tuổi, mùi khó chịu thường xuất phát từ một số nguyên nhân chính. Đầu tiên, bộ lọc bẩn là nguyên nhân hàng đầu. Bộ lọc có chức năng giữ lại bụi bẩn, mạt bụi và vi sinh vật trong không khí. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn sẽ tích tụ, gây tắc nghẽn đường ống và cản trở luồng không khí, từ đó phát sinh mùi hôi.

Ngoài ra, bụi bẩn tích tụ trên quạt và bộ trao đổi nhiệt kết hợp với độ ẩm trong quá trình làm mát có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, gây ra mùi khó chịu.

Một nguyên nhân khác là vấn đề liên quan đến hệ thống thoát nước. Điều hòa tạo ra hơi ẩm trong quá trình làm mát, và nước này được thu gom trong khay bên trong và thoát ra ngoài qua ống thoát nước. Nếu ống thoát nước bị tắc nghẽn hoặc không được duy trì độ dốc đúng cách, nước sẽ tích tụ, dẫn đến mùi hôi.

Người dùng nên bật điều hòa vài phút 1 lần mỗi tháng để giảm thiểu bụi bẩn tích tụ.

Để ngăn ngừa tình trạng này, các chuyên gia khuyên người dùng nên cho điều hòa hoạt động vài phút mỗi tháng, ngay cả khi không sử dụng thường xuyên. Điều này giúp giảm thiểu bụi bẩn tích tụ bên trong thiết bị.

Bên cạnh đó, người dùng nên vệ sinh và khử trùng bộ lọc định kỳ, bởi việc này sẽ ngăn ngừa sự tích tụ của vi sinh vật và các hạt gây mùi. Đồng thời, hãy kiểm tra hệ thống thoát nước thường xuyên để đảm bảo không có tắc nghẽn, giúp máy hoạt động hiệu quả và không phát sinh mùi hôi.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này, hy vọng rằng người dùng sẽ giữ cho điều hòa luôn hoạt động tốt và không còn mùi khó chịu khi sử dụng.