Bỏ tiền thật thử buôn iPhone: Dễ ăn hay đầy rủi ro?

Ý tưởng mua đi bán lại thiết bị công nghệ, đặc biệt là iPhone, vẫn giữ nguyên trong nhiều năm qua: tìm kiếm những sản phẩm có giá thấp, mua nhanh và bán lại để kiếm lời. Nhưng vào năm 2026, tốc độ trở thành yếu tố quyết định. Để thử xem lợi nhuận ra sao, kênh sáng tạo từ YouTuber Kristian Kumric đã sử dụng một công cụ quét Facebook Marketplace để nhận thông báo ngay khi có giao dịch tốt, giúp anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Món hàng đầu tiên mà Kumric mua là một chiếc iPhone 13 với dung lượng 256 GB, giá 220 USD (khoảng 5,8 triệu đồng). Sau khi thêm chi phí sửa chữa kết hợp giá bán lại gần đây, anh ước tính có thể bán được khoảng 399 USD để thu về lợi nhuận khoảng 70 USD. Mặc dù là một khởi đầu khả quan, nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra một khoản lợi lớn.

Giao dịch thứ hai của Kumric mới thực sự thú vị. Anh đã mua một chiếc iPhone 13 Pro với giá chỉ 175 USD (4,61 triệu đồng), nhưng màn hình và ống kính camera bị nứt. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng đó, chiếc điện thoại vẫn có thể bán được tới 349 USD. Sau khi sửa chữa với chi phí khoảng 65 USD, anh có thể bán lại với giá lên tới 500 USD để mang lại lợi nhuận đáng kể.

Chiếc điện thoại thứ ba là iPhone 12 Pro, ban đầu được niêm yết với giá 250 USD (6,59 triệu đồng). Sau một thời gian thương lượng, anh đã mua được với giá 200 USD khi bên bán phát chán với những tin nhắn trả giá qua lại và muốn bán nhanh.

Sau một tuần chào bán iPhone trên mạng, Kumric cho biết việc kinh doanh như vậy không phải lúc nào cũng như mong đợi. Ví dụ, chiếc iPhone 13 đầu tiên không phải là lựa chọn tốt, thậm chí không thể hòa vốn trên một số nền tảng. Tuy nhiên, cũng có một số giao dịch khác giúp bù đắp cho thất bại này.

Kumric cho rằng, việc mua đi bán lại iPhone cũ vẫn là một ý tưởng khả thi, nhưng để thành công, người bán cần có tốc độ, khả năng đàm phán khéo léo và đôi khi là sự sẵn lòng sửa chữa thiết bị để nhận được giá cao hơn.