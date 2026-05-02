Những điều cần làm giúp điều hòa mát nhanh hơn, ít tốn điện hơn

Trong những ngày hè oi ả, một hệ thống điều hòa không khí hoạt động hiệu quả là điều cần thiết để mang lại sự thoải mái. Tuy nhiên, nhiều người thường xem nhẹ tầm quan trọng của việc bảo trì thiết bị này. Theo các chuyên gia, mọi người chỉ chú ý đến máy điều hòa khi nó không hoạt động, nhưng đó là một sai lầm lớn, vì việc bảo trì đúng cách không chỉ giúp máy hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Dưới đây là một số lời khuyên từ các chuyên gia để người dùng bảo trì điều hòa không khí nhằm tối ưu hóa hoạt động của chúng.

Thay đổi bộ lọc

Tần suất thay bộ lọc điều hòa không khí không có công thức chung, nhưng các nhà sản xuất thường khuyên nên thay mỗi ba tháng. Tuy nhiên, tần suất này có thể cần điều chỉnh tùy thuộc vào môi trường sống. Nhìn chung, nếu bộ lọc bẩn, hãy vệ sinh hoặc thay thế ngay, vì bộ lọc bẩn sẽ làm giảm lưu lượng không khí và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.

Bộ lọc không khí được đánh giá theo chỉ số MERV, với thang điểm từ 1 đến 20. Người dùng được khuyên nên sử dụng bộ lọc có chỉ số MERV ít nhất là 13 để đảm bảo chất lượng không khí tốt hơn.

Dọn dẹp khu vực xung quanh dàn nóng

Trước khi sử dụng điều hòa vào mùa hè, hãy dọn dẹp khu vực xung quanh dàn nóng. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, người dùng cần đảm bảo không gian thoáng đãng xung quanh dàn lạnh để nó hoạt động hiệu quả. Bụi bẩn và cỏ dại có thể cản trở luồng không khí, khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả.

Kiểm tra đế điều hòa

Hãy đảm bảo rằng phần đế của điều hòa không bị bụi bẩn tích tụ, vì điều này có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất. Sử dụng vòi nước áp lực vừa phải để làm sạch thiết bị, loại bỏ mạng nhện và các mảnh vụn khác.

Tháo nắp đậy

Nếu đã che máy điều hòa trong mùa đông, hãy nhớ tháo nắp ra trước khi sử dụng. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc không tháo nắp có thể dẫn đến tình trạng không khí không lưu thông, điều đó gây ra quá nhiệt và các vấn đề khác.

Kiểm tra ống thoát nước ngưng tụ

Ống thoát nước ngưng tụ rất quan trọng trong việc loại bỏ hơi ẩm dư thừa. Theo giới chuyên gia trong ngành, ống bị tắc, nước có thể đọng lại và gây ra sự cố. Do đó, người dùng hãy kiểm tra ống thoát nước và nếu cần, hãy nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia về hệ thống điều hòa.

Xem xét thói quen sử dụng

Nhiều người có xu hướng sử dụng máy điều hòa quá mức cần thiết. Các chuyên gia khuyến cáo rằng, việc tắt máy khi không cần thiết không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Hãy thử mở cửa sổ vào buổi sáng để tận dụng không khí mát mẻ.

Gọi chuyên gia kiểm tra

Ngay cả khi điều hòa không có dấu hiệu hỏng hóc, việc kiểm tra định kỳ bởi một chuyên gia về điều hòa là rất cần thiết. Các chuyên gia khuyên nên thực hiện kiểm tra hàng năm để phát hiện sớm các vấn đề và đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả.

Nhìn chung, việc bảo trì hệ thống điều hòa không khí không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn bảo vệ sức khỏe của người sử dụng cũng như gia đình. Hãy chú ý đến những chi tiết nhỏ để đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu trong mùa hè này.