Những thiết bị giúp người dùng yên tâm khi vắng nhà       

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ những người thân yêu và tài sản của chúng ta là điều cần thiết, đặc biệt trong thời gian vắng nhà dài ngày dịp nghỉ lễ. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kết nối, đặc biệt là Internet of Things (IoT) và cảm biến chuyển động, đã giúp việc giám sát từ xa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tủ khóa thông minh giúp người dùng yên tâm hơn khi cất giữ những thứ quan trọng.

Các thiết bị như chuông cửa video, khóa thông minh và đèn cảm biến chuyển động đang trở thành những lựa chọn phổ biến để bảo vệ ngôi nhà khi chủ đi vắng.

Tủ khóa thông minh

Tủ khóa gia đình cao cấp với cơ chế khóa kép và ba lớp là giải pháp lý tưởng để bảo vệ những vật dụng quý giá như trang sức và tiền mặt. Trên thị trường có nhiều tủ khóa thông minh, không chỉ đa dạng về kích thước mà còn sở hữu tính năng bảo mật vượt trội, bao gồm mật khẩu từ 4 đến 6 chữ số và chỉ báo pin yếu.

Bóng đèn thông minh

Bóng đèn thông minh, có thể điều khiển từ xa qua ứng dụng điện thoại, giúp người dùng dễ dàng quản lý ánh sáng trong nhà. Nhiều sản phẩm còn tích hợp cảm biến chuyển động có khả năng tự động bật/tắt khi có người trong phòng cũng như cho phép thiết lập lịch trình chiếu sáng.

Chuông cửa video

Chuông cửa video là một trong những giải pháp hiệu quả để tăng cường an ninh tại lối vào. Nhiều sản phẩm cho phép người dùng giao tiếp với khách từ xa thông qua kết nối Wi-Fi, đồng thời trang bị camera HD và cảm biến chuyển động.

Chuông cửa video giúp giám sát lối vào chính trong ngôi nhà.

Máy dò khói thông minh

Nhiều vụ cháy nhà đã xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là chập điện, vì vậy sự xuất hiện của máy dò khói thông minh sẽ rất cần thiết để cảnh báo chủ nhà về nguy cơ hỏa hoạn, bất kể họ đang ở đâu. Đây là một giải pháp cần thiết để bảo vệ ngôi nhà khỏi những rủi ro tiềm tàng.

Khóa thông minh

Khóa cửa điện tử thông minh không chỉ cung cấp tính năng bảo mật vượt trội mà còn cho phép người dùng theo dõi trạng thái ra vào từ xa. Chủ nhà có thể tạo khóa kỹ thuật số tạm thời cho khách và nhân viên dịch vụ, cùng với nhật ký chi tiết về việc ra vào.

Camera an ninh

Camera an ninh hỗ trợ kết nối qua Wi-Fi giúp người dùng theo dõi người thân yêu ngay cả khi không có mặt ở nhà. Với độ phân giải HD và khả năng ghi hình, người dùng có thể dễ dàng giám sát ngôi nhà của mình.

Camera an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tóm lại, các giải pháp an ninh hiện đại không chỉ bảo vệ ngôi nhà mà còn mang lại sự an tâm cho chủ nhân ngôi nhà. Với sự dễ sử dụng và đa dạng trong lựa chọn, người dùng có thể tìm thấy giải pháp phù hợp với ngân sách và nhu cầu của bản thân.