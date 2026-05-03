Elon Musk cảnh báo kịch bản AI trở thành 'kẻ hủy diệt'

Theo Reuters, Musk quay lại bục nhân chứng trong ngày thứ ba diễn ra phiên xử tại tòa án liên bang California, liên quan đến tranh chấp giữa ông và CEO OpenAI Sam Altman cùng các bên liên quan.

Tại đây, Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, trả lời các câu hỏi liên quan đến những phát biểu trước đây của ông về việc "xây dựng đội quân robot".

"Không, chúng tôi không sản xuất vũ khí", Musk nói, đồng thời khẳng định không muốn xuất hiện kịch bản kiểu Terminator, chỉ bộ phim nổi tiếng của Hollywood. Khi được hỏi cụ thể hơn, ông cho rằng "tình huống tệ nhất có thể là AI tiêu diệt tất cả chúng ta".

Không chỉ một lần, tỷ phú liên tục nhắc đến kịch bản AI sẽ trở thành "kẻ hủy diệt", khiến thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers ngắt lời và yêu cầu ông không đề cập đến viễn cảnh "tuyệt chủng" trong vụ kiện này.

Bộ phim Kẻ hủy diệt được nhắc đến trong cuộc chiến pháp lý giữa Elon Musk và Sam Altman cùng OpenAI. Ảnh: ChatGPT

Trong phần thẩm vấn, luật sư của OpenAI lập luận rằng động cơ khởi kiện của Musk là nhằm gây bất lợi cho OpenAI - đối thủ của xAI, công ty do ông đồng sáng lập.

Đáp lại, Musk khẳng định xAI "nhỏ nhất" trong số các công ty AI, với quy mô chỉ bằng khoảng một phần mười so với OpenAI. Ông xếp Anthropic là công ty AI lớn nhất hiện tại, tiếp theo mới đến OpenAI và Google, sau đó là các mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc.

Dù vậy, Musk đã có động thái nhằm củng cố xAI, như sáp nhập với SpaceX hồi đầu năm, hay công bố thỏa thuận cho phép SpaceX có quyền mua lại startup lập trình AI Cursor với giá 60 tỷ USD.

Một nhân chứng khác trong phiên tòa là Jared Birchall, người quản lý tài sản của Musk. Birchall khai Musk đã đóng góp khoảng 38 triệu USD cho OpenAI thông qua khoảng 60 khoản tài trợ, đồng thời hỗ trợ chi phí thuê văn phòng hàng tháng.

Một vấn đề khác được nhắc tới là các ghi chép cá nhân của Chủ tịch OpenAI Greg Brockman. Một đoạn trong số những tài liệu đó viết nhóm sáng lập OpenAI "đã không thành thật" với Musk về kế hoạch chuyển sang mô hình vì lợi nhuận mà không có ông. Một đoạn khác cho rằng việc chuyển đổi như vậy "khá thiếu đạo đức", đồng thời nhận định Musk "không phải kẻ ngốc".

Về tài liệu này, OpenAI cho rằng các đoạn nhật ký đã bị trích dẫn có chọn lọc. Ở chiều ngược lại, Musk đề nghị tòa buộc Chủ tịch Greg Brockman và CEO Sam Altman rời vị trí điều hành và từ bỏ cổ phần tại OpenAI nếu bị xác định có trách nhiệm pháp lý.

Phiên tòa sau đó kết thúc sớm. Greg Brockman - người đồng sáng lập và đồng thời là Chủ tịch OpenAI - dự kiến ra làm chứng trước tòa trong tuần tới.

Năm 2024, tỷ phú Elon Musk đệ đơn kiện cáo buộc công ty cũ OpenAI, CEO Sam Altman và Microsoft - nhà đầu tư ban đầu vào OpenAI - phản bội sứ mệnh phi lợi nhuận. Vụ kiện bắt nguồn từ mâu thuẫn về định hướng phát triển của công ty sau khi được thành lập năm 2015. Musk là một trong những nhà đồng sáng lập, mục tiêu xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích chung của nhân loại. Tuy nhiên, sau khi rời OpenAI năm 2018, ông liên tục chỉ trích công ty chuyển sang mô hình "vì lợi nhuận" và thiết lập quan hệ thương mại chặt chẽ với Microsoft.

OpenAI bác bỏ các cáo buộc, cho rằng Musk hiểu và từng đồng thuận với việc cần cấu trúc thương mại để huy động nguồn lực phát triển AI quy mô lớn, đồng thời cho rằng ông khởi kiện vì động cơ cạnh tranh khi ông thành lập xAI.

Phiên xét xử, diễn ra tại tòa án liên bang California từ 28/4 và dự kiến kéo dài nhiều ngày tùy tiến độ tranh tụng, đánh dấu lần đầu tiên Musk và Altman đối đầu tại tòa. Đây được xem là một trong những tranh chấp pháp lý quan trọng nhất của ngành AI, không chỉ xoay quanh quyền kiểm soát OpenAI mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách cân bằng giữa lợi nhuận, trách nhiệm xã hội và an toàn trong phát triển trí tuệ nhân tạo.

Phiên tòa dự kiến có sự làm chứng của hàng loạt tên tuổi như Musk, Altman và CEO Microsoft Satya Nadella. Bên cạnh đó, Shivon Zilis, cựu thành viên hội đồng quản trị của OpenAI, người từng có bốn con với Musk, cũng sẽ tham gia. Vụ kiện được đánh giá có tầm quan trọng lớn, có khả năng tái định hình lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bồi thẩm đoàn 9 người sẽ cố vấn cho thẩm phán Rogers về quyết định có áp đặt các đề xuất của Elon Musk hay không, bao gồm đưa OpenAI quay lại mô hình phi lợi nhuận, bãi nhiệm CEO Altman và Chủ tịch Peter Brockman, đền bù 130 tỷ USD và nộp số tiền này vào quỹ phi lợi nhuận của OpenAI.