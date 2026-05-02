Mẫu iPhone đã đẹp lại còn rẻ hơn cả iPhone 17

Mỗi năm, khi Apple ra mắt iPhone mới, người dùng thường có ý định nâng cấp lên phiên bản Pro, hoặc nếu có sẽ chọn bản tiêu chuẩn. Trong thực tế, iPhone 17 được đánh giá rất cao với những gì mà sản phẩm mang lại. Nhưng mọi thứ đã thay đổi với iPhone Air, đặc biệt khi giá bán sản phẩm này hiện ở mức rẻ hơn khoảng 9 triệu đồng so với ngày đầu ra mắt là 31,99 triệu.

Để hiểu rõ hơn về giá trị iPhone Air mang lại, hãy cùng xem hiệu năng của sản phẩm sau khoảng 6 tháng sở hữu. Nhiều người tiêu dùng đã cảm thấy vô cùng hài lòng với một chiếc iPhone tưởng chừng “thất bại nhất” trong dòng sản phẩm mới.

Một trong những lý do khiến iPhone Air được đánh giá cao chính là kích thước của sản phẩm. Khi ra mắt, Apple đã quảng bá iPhone Air như một chiếc điện thoại siêu mỏng, nhẹ và dễ mang theo, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm iPhone đầy đủ. Ban đầu, người dùng có thể không để ý nhiều đến điều này, nhưng giờ đây, mỗi khi cầm một chiếc iPhone khác, người dùng có thể nghĩ đến sự mỏng nhẹ và dễ sử dụng của iPhone Air.

Tuy nhiên, iPhone Air được đánh giá cao không chỉ là thiết kế. Với màn hình 6,5 inch, đây được xem là kích thước đạt được sự cân bằng hoàn hảo, vốn đủ lớn để xem nội dung thoải mái nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để mang theo hàng ngày.

Bên cạnh đó, với chỉ một ống kính trên iPhone Air, nhiều người có thể do dự khi thiếu ống kính tele. Mặc dù không phải là người quá thích camera siêu rộng, nhưng không ít người sẽ phụ thuộc vào ống kính tele. Với iPhone Air, sản phẩm chỉ có camera Fusion 48 MP duy nhất, vốn cũng được sử dụng trên camera chính của các mẫu iPhone 17 khác. Nhưng đối với những người có thể tiếp cận nhiều smartphone có camera tele khác, việc này không phải là quá thiếu hụt.

Dẫu vậy, iPhone Air chỉ có một loa duy nhất, trong khi các mẫu iPhone khác đều sử dụng thiết lập loa kép cho âm thanh nổi. Nếu là người quan tâm đến chất lượng âm thanh, họ có thể cảm thấy thiếu hụt khi sử dụng iPhone Air, đặc biệt khi xem video hoặc lướt các ứng dụng như Instagram.

Người dùng cũng có thể lo lắng về thời lượng pin của iPhone Air, vì nó có pin nhỏ hơn so với các dòng iPhone khác. Tuy nhiên, sau 6 tháng sử dụng, thực tế cho thấy pin không phải là vấn đề lớn. Mặc dù thời lượng pin không như tôi mong đợi, nếu mang theo một chiếc điện thoại Android khác, người dùng sẽ không cảm thấy phiền lòng.

Cuối cùng, nhiều người có thể thất vọng với iPhone Air khi được bán với giá khởi điểm 31,99 triệu đồng ở thời điểm ra mắt. Nhưng giờ đây, mức giá 22,9 triệu đồng khiến người dùng cảm thấy hứng thú hơn cho sản phẩm, đặc biệt khi nhìn vào thiết kế mỏng nhẹ và cảm giác cầm nắm.