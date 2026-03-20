Apple phát thông báo khẩn đến hàng triệu người dùng iPhone cũ

Theo MacRumors, Apple đã kêu gọi người dùng iPhone đang sử dụng iOS 13 hoặc iOS 14 nâng cấp lên iOS 15 nhằm bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công từ nội dung web độc hại. Trong một tài liệu hỗ trợ, Apple nhấn mạnh rằng các báo cáo gần đây cho thấy tin tặc đang sử dụng các công cụ hack hiệu quả đối với các phiên bản iOS cũ hơn, bao gồm các bộ công cụ khai thác được gọi là “Coruna” và “DarkSword”, có khả năng lợi dụng các lỗ hổng trong iOS từ phiên bản 13 đến 17.2.1.

iPhone không còn an toàn trước nhiều lỗ hổng bảo mật khác nhau.

Apple cảnh báo: “Nếu iPhone của bạn không có phần mềm mới nhất, hãy cập nhật iOS để bảo vệ dữ liệu của bạn”. Công ty đã vá các lỗ hổng bảo mật trong vài tháng qua, vì vậy những người dùng đã nâng cấp lên phiên bản iOS mới nhất hiện có sẽ được bảo vệ khỏi các trang web và liên kết độc hại đang lan truyền.

Ngày 11/3, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 15 và iOS 16 mới để khắc phục các sự cố bảo mật. Những thiết bị vẫn đang sử dụng iOS 13 hoặc iOS 14 cần nâng cấp lên iOS 15 để được bảo vệ khỏi các công cụ hack. Để đảm bảo người dùng iPhone sử dụng phiên bản iOS lỗi thời được bảo vệ, Apple sẽ gửi cảnh báo bổ sung nhằm thúc giục họ cài đặt bản cập nhật bảo mật quan trọng trong vài ngày tới.

Tất cả iPhone chạy iOS 13 hoặc iOS 14 đều có thể nâng cấp lên iOS 15, do đó người dùng cần thực hiện ngay khi có thể. Apple cũng cung cấp tính năng duyệt web an toàn trong Safari (được bật mặc định) giúp chặn các tên miền URL độc hại đã được xác định trong các cuộc tấn công.

Người dùng iPhone cần kiểm tra và cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất ngay khi xuất hiện.

Đối với những người chưa thể cập nhật thiết bị, Apple khuyến nghị bật Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode) có sẵn trên iOS 16 trở lên. Chế độ này bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công vào phần mềm lỗi thời bằng cách chặn các phương thức tấn công như hình ảnh trong ứng dụng tin nhắn và các trang web độc hại. Tuy nhiên, Chế độ phong tỏa được thiết kế chủ yếu cho những người nhạy cảm như làm việc tại cơ quan chính phủ, phóng viên,… tức không phải cho người dùng iOS thông thường.

Hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy các công cụ hack mới đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào người dùng ở các khu vực bên ngoài Ukraine, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia.