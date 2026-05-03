Tại sao mưa lại là "kẻ thù truyền kiếp" của mạng Wi-Fi?

Bạn có để ý rằng mỗi khi cơn mưa lớn vừa ập đến cũng là lúc bộ phim Netflix đang gay cấn bỗng "đứng hình", những cú lướt video trên TikTok không còn trơn tru, hoặc cuộc họp Zoom quan trọng bỗng chốc đứt quãng với mức ping vọt lên 500ms. Tại Việt Nam, câu than vãn "Cứ mưa là rớt mạng" đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì vội vã gọi điện khiếu nại nhà mạng, bạn cần biết đến một thuật ngữ khoa học mang tên Rain Fade, hay còn gọi là sự suy giảm tín hiệu do mưa.

Trời mưa vì sao lại khiến mạng Wi-Fi giật lag?

Khi giọt nước trở thành "kẻ thù" của sóng vô tuyến

Wi-Fi và sóng di động (4G/5G) bản chất là các sóng vô tuyến tần số cao. Trong điều kiện thời tiết lý tưởng, chúng di chuyển tự do trong không gian. Thế nhưng, khi trời đổ mưa, hàng tỷ giọt nước li ti trong không khí bỗng biến thành những vật chắn đường bất đắc dĩ.

Cơ chế này diễn ra qua hai công đoạn là hấp thụ và tán xạ. Các giọt nước hút năng lượng từ sóng điện từ và làm chúng bị chệch hướng, không thể đến được thiết bị của người dùng. Đặc biệt, băng tần 5 GHz, vốn được coi là tính năng "vàng" của các router hiện đại nhờ tốc độ cao, lại chính là nạn nhân lớn nhất vì có bước sóng ngắn, rất dễ bị nước ngăn cản.

Không chỉ là lời đồn thổi, sức mạnh của những cơn mưa đối với công nghệ không dây lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Theo các báo cáo mới nhất từ Haptic Networks (2024) và EarthLink (2026), những trận mưa lớn có thể làm suy giảm cường độ tín hiệu tới 50-70% ở các băng tần số cao.

Nghiên cứu trên The Conversation (2021) và TSCables (2025) cũng chỉ ra một thực tế phũ phàng, là ngay cả khi mưa đã tạnh, độ ẩm không khí tăng cao vẫn tiếp tục làm "loãng" tín hiệu, khiến mạng internet chập chờn kéo dài. Những khu vực nông thôn hoặc người dùng đặt router gần cửa sổ, ngoài ban công là những đối tượng hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của hiện tượng Rain Fade.

Tín hiệu Wi-Fi suy giảm vì những hạt nước li ti trong không khí.

Làm sao để "cứu" kết nối mạng trong mùa mưa

Để không bị "cô lập" với thế giới mỗi khi thời tiết biến chuyển, các chuyên gia công nghệ đưa ra 3 lời khuyên cho người dùng:

- Hạ cấp xuống 2.4GHz: Dù tốc độ chậm hơn nhưng băng tần 2.4GHz có bước sóng dài, khả năng xuyên thấu tốt hơn và ít bị giọt nước "bắt bài" hơn so với 5GHz.

- Sử dụng kết nối có dây (LAN): Cáp quang (Fiber Optic) gần như miễn nhiễm với thời tiết. Nếu đang làm việc quan trọng, hãy cắm dây LAN trực tiếp vào máy tính thay vì dùng Wi-Fi.

- Tối ưu vị trí đặt Router: Di dời router vào giữa nhà, tránh xa cửa sổ, ban công hoặc những nơi dễ bị hơi ẩm xâm nhập. Việc nâng cấp lên hệ thống Wi-Fi Mesh cũng là một giải pháp hữu hiệu để duy trì vùng phủ sóng ổn định

Hiểu rõ về Rain Fade sẽ giúp bạn bớt ức chế và có phương án xử lý thông minh hơn thay vì chỉ biết ngồi chờ mưa tạnh để... load lại TikTok.