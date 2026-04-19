Điểm mặt những mẫu iPhone cũ dùng ngon mà không lỗi thời

Nhiều người dễ dàng bị thu hút bởi những chiếc iPhone đã qua sử dụng hoặc tân trang với giá rẻ, tuy nhiên công nghệ cũ không phải lúc nào cũng là món hời. Chiếc iPhone có giá trị tốt nhất thường không phải là chiếc cũ nhất, mà là chiếc có giá giảm đủ để cảm thấy như một món hời, đồng thời vẫn đủ hiện đại để người dùng thích sử dụng hàng ngày.

Hiện tại, Apple vẫn hỗ trợ nhiều mẫu iPhone với hệ điều hành iOS 26, thậm chí sắp tới là iOS 27, cho phép người dùng mua những mẫu máy cũ mà vẫn nhận được hỗ trợ phần mềm chính thức. Tuy nhiên, hỗ trợ phần mềm chỉ là một phần trong quyết định mua sắm. Câu hỏi lớn hơn là liệu chiếc điện thoại này có đủ hiện đại về các tính năng quan trọng như chất lượng màn hình, thời lượng pin, hiệu năng camera, sạc pin và tốc độ tổng thể hay không.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho các mẫu đời mới nhất, dưới đây là những mẫu iPhone đời cũ tốt nhất mà người dùng có thể xem xét:

iPhone 14 Pro

Nếu muốn một chiếc iPhone cũ nhưng vẫn mang lại cảm giác cao cấp, iPhone 14 Pro là một lựa chọn thông minh. Mẫu máy này đã thiết lập tiêu chuẩn mới cho nhiều tính năng phần cứng, bao gồm camera 48 MP, Dynamic Island và màn hình Always-On với tốc độ làm mới ProMotion 120 Hz. Đây là những tính năng vẫn được người dùng đánh giá cao, giúp iPhone 14 Pro không cảm thấy lỗi thời.

Mặc dù giá của iPhone 14 Pro cao hơn so với các mẫu iPhone đã qua sử dụng khác, nhưng so với việc mua một chiếc điện thoại cao cấp mới, đây vẫn là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng iPhone 14 Pro không hỗ trợ Apple Intelligence - một yếu tố cần cân nhắc nếu người dùng muốn trải nghiệm công nghệ mới này.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus là một lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt cho những ai ưu tiên màn hình lớn và thời lượng pin dài. Mẫu máy này mang lại trải nghiệm tương tự như iPhone Pro Max nhưng với giá thành thấp hơn. Nếu thường xuyên xem video, đọc sách hoặc sử dụng điện thoại nhiều, iPhone 14 Plus có thể là sự lựa chọn hợp lý hơn so với các mẫu nhỏ hơn.

Tuy nhiên, iPhone 14 Plus sử dụng chip A15 đã lỗi thời và cổng Lightning, vốn là những chi tiết có thể không lý tưởng trong thời đại hiện nay. Mặc dù không phải là lựa chọn tệ, nhưng người dùng có thể tìm thấy những mẫu khác tốt hơn.

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus là một lựa chọn tuyệt vời nếu người dùng muốn một thiết bị hiện đại mà không cần mua mẫu mới nhất. Thiết bị này có cổng USB-C, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn so với các mẫu cũ sử dụng cổng Lightning.

Mặc dù giá của iPhone 15 Plus có thể cao hơn một số mẫu cũ khác, nhưng bù lại, người dùng sẽ nhận được một chiếc điện thoại hiện đại hơn, với màn hình lớn và thời lượng pin lâu, rất phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc thích đọc sách trên điện thoại.

iPhone 15 Pro

Mặc dù đã ra mắt hai thế hệ, iPhone 15 Pro vẫn là một lựa chọn mạnh mẽ với phần cứng cao cấp để hoạt động ổn định trong nhiều năm. Chiếc điện thoại này có cổng USB-C nhanh hơn so với Lightning trên iPhone 14 Pro, công nghệ ProMotion và hệ thống camera tốt hơn, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn so với iPhone 16 và 17 với mức giá tương đương.

Đặc biệt hơn, iPhone 15 Pro vẫn giữ được cảm giác sang trọng và cao cấp, đồng thời cấu hình phần cứng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Apple Intelligence, nhờ vậy người dùng sẽ không cảm thấy bị tụt hậu về công nghệ.

Tóm lại, việc chọn mua một chiếc iPhone cũ có thể mang lại giá trị tuyệt vời nếu người dùng biết lựa chọn đúng mẫu. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng những thiết bị nói trên trước khi quyết định để đảm bảo có được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.