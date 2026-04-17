Chi ít nhưng dùng sướng, chiếc iPhone được săn đón trong tầm giá 8-9 triệu đồng

Trong thế giới smartphone, iPhone thường được biết đến với mức giá cao. Chiếc iPhone rẻ nhất hiện tại mà Apple cung cấp là iPhone 17e được bán với giá tầm 17,7 triệu đồng, một khoản chi không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra.

Nhưng nếu người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone mà không phải tốn quá nhiều tiền, việc mua một sản phẩm đã qua sử dụng là một lựa chọn hợp lý. Hiện tại, các cửa hàng bán iPhone 13 đã qua sử dụng ở mức gái rơi vào khoảng 8,5 triệu đồng.

8,5 triệu đồng là một mức giá rất cạnh tranh cho một chiếc smartphone chất lượng. Mặc dù ra mắt vào tháng 9/2021, iPhone 13 gần như tương đồng với iPhone 14 về thiết kế, chip xử lý và camera, đồng thời cũng được đảm bảo cập nhật phần mềm trong tương lai.

Ngoài ra, còn nhiều lý do khác khiến iPhone 13 trở thành lựa chọn đáng để được xem xét.

- Giá trị vượt trội: Với mức giá 8,5 triệu đồng, iPhone 13 rẻ hơn gần 10 triệu đồng so với iPhone 17e, mang lại giá trị tốt cho người tiêu dùng.

- Hiệu năng mạnh mẽ: Được trang bị chip A15 Bionic, iPhone 13 có khả năng chạy mượt mà hệ điều hành iOS 26 mới nhất của Apple, nhờ vậy điện thoại cung cấp hiệu suất vượt trội so với nhiều thiết bị khác.

- Cập nhật lâu dài: Apple thường cung cấp từ 6 đến 7 năm cập nhật cho các thiết bị của mình. Với iPhone 13, người dùng có thể yên tâm sẽ nhận được ít nhất hai bản cập nhật lớn trong tương lai.

- Phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày: Với màn hình OLED 6.1 inch, iPhone 13 là lựa chọn lý tưởng cho việc sử dụng Facebook, Zalo, WhatsApp, Instagram, lướt web, chụp ảnh và chơi game.

- Chất lượng camera tốt: Camera kép 12 MP của iPhone 13 cho chất lượng ảnh và video ấn tượng trong tầm giá này.

- Chất lượng chế tạo xuất sắc: iPhone nổi tiếng với độ bền và chất lượng chế tạo, và iPhone 13 không phải là ngoại lệ, điều này giúp người dùng yên tâm hơn trong quãng thời gian dài sử dụng.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone giá rẻ nhưng chất lượng, iPhone 13 likenew với giá 8,5 triệu đồng là một món hời không thể bỏ qua. Việc nâng cấp lên iPhone 14 hay iPhone 15 sẽ tốn thêm khoảng 1,3 triệu đồng nhưng với những gì iPhone 13 mang lại, đây thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho nhiều người.