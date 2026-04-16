Đây là 5 mẫu iPhone cũ, "giá mềm" đáng sở hữu nhất lúc này

Việc chọn mua iPhone mới không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi người dùng không muốn chi quá nhiều tiền cho các mẫu mới như iPhone 17. Dù Apple có cung cấp phiên bản iPhone 17e với giá phải chăng, không phải ai cũng thấy đây là lựa chọn đủ hấp dẫn.

Hiện tại, thị trường iPhone đã qua sử dụng trở thành phương án hợp lý, nhiều thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu với chi phí thấp hơn đáng kể.

1. iPhone 15 Pro cũ

Giá bán từ: 18,99 triệu đồng

Trong nhóm sản phẩm cũ, iPhone 15 Pro nổi bật ở phân khúc cao cấp. Máy được trang bị chip A17 Pro – mang lại hiệu năng mạnh và khả năng hỗ trợ các tính năng như Apple Intelligence trong thời gian dài. Ngoài ra, thiết bị còn có màn hình ProMotion và camera telephoto, phù hợp với người dùng cần trải nghiệm cao cấp.

iPhone 15 Pro.

Hiện tại, phiên bản 128GB có giá bán cao hơn một chút so với iPhone 17e đi kèm nhiều tính năng cao cấp. Nếu cần màn hình lớn hơn, iPhone 15 Pro Max 128GB cũ cũng là 1 lựa chọn hấp dẫn. Chiếc flagship này đi kèm dung lượng lưu trữ cao hơn, màn hình lớn hơn và có thời lượng pin dài hơn.

2. iPhone 15 cũ

Giá bán từ: 15,29 triệu đồng

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, iPhone 15 được xem là lựa chọn cân bằng. Đây là mẫu iPhone giá thấp nhất hỗ trợ cổng USB-C và thiết kế Dynamic Island, hai yếu tố vốn chỉ xuất hiện trên các dòng iPhone mới. Máy sở hữu camera chính 48MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hàng ngày.

iPhone 15.

Đồng thời, iPhone 15 cũng là một trong những model cuối cùng còn giữ công tắc gạt rung vật lý quen thuộc. Thời lượng pin của máy cũng được đánh giá ổn định cùng với nhiều tùy chọn màu sắc.

3. iPhone 13 Mini cũ

Giá bán từ: 7,39 triệu đồng

iPhone 13 Mini.

Nếu ưu tiên kích thước nhỏ gọn, iPhone 13 mini vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết bị sử dụng chip A15 Bionic, vẫn đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu phổ thông. Máy sở hữu màn hình OLED độ sáng 800 nit và hệ thống camera ổn định, dù vẫn sử dụng cổng Lightning. Với mức giá phải chăng, iPhone 13 mini là một trong những lựa chọn rẻ nhất nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong nhiều năm tới.

4. iPhone 14 Plus cũ

Giá bán từ: 12,69 triệu đồng

iPhone 14 Plus.

Ở chiều ngược lại, với người dùng cần màn hình lớn nhưng ngân sách hạn chế, iPhone 14 Plus là cái tên đáng chú ý. Máy có hệ thống camera ổn định và thời lượng pin tốt, phù hợp với nhu cầu giải trí hoặc làm việc kéo dài. Thiết kế của chiếc iPhone này không quá khác biệt so với các dòng mới, có nhiều tùy chọn màu sắc, đặc biệt là phiên bản màu vàng nổi bật.

5. iPhone SE 3 cũ

Giá bán từ: 3,4 triệu đồng

iPhone SE 3.

Ở phân khúc giá thấp nhất, iPhone SE thế hệ 3 (iPhone SE 3) mang đến lựa chọn tối giản. Máy được trang bị chip A15 và hỗ trợ 5G, đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, thiết kế của thiết bị vẫn mang phong cách cũ với màn hình LCD 4,7 inch và nút Home vật lý, tương tự iPhone 8. Camera sau của iPhone SE 3 chỉ có một ống kính, phù hợp với người dùng không đặt nặng yếu tố chụp ảnh.