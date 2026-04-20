Những mẫu iPhone cũ người dùng nên né xa dù "giá rẻ bèo"

Apple hiện phân loại sản phẩm thành hai nhóm chính: “cổ điển” (vintage) và “lỗi thời” (obsolete). Một mẫu iPhone được coi là “cổ điển” khi đã ngừng phân phối từ 5 đến dưới 7 năm. Sau mốc 7 năm, thiết bị sẽ chuyển sang diện “lỗi thời”, đồng nghĩa với việc Apple gần như dừng hoàn toàn hỗ trợ phần cứng, bao gồm sửa chữa và cung cấp linh kiện.

Trong danh sách cập nhật gần đây, nhiều mẫu iPhone quen thuộc đã được xếp vào diện “cổ điển”, trải dài từ các thiết bị ra mắt cách đây gần một thập kỷ đến những dòng cao cấp hơn như iPhone 11 Pro và 11 Pro Max.

Danh sách các mẫu iPhone nên tránh mua lúc này:

- iPhone 6s (16, 64, 128 GB), iPhone 6s Plus.

- iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7 (PRODUCT)RED.

- iPhone 8 (64, 128, 256 GB), iPhone 8 Plus (64, 128, 256 GB).

- iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max.

- iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Những vấn đề có thể gặp với iPhone “cổ điển”

Khi một iPhone tiến gần hoặc bước qua giai đoạn “cổ điển”, người dùng có thể đối mặt với nhiều vấn đề. Trước hết là phần mềm: các bản cập nhật iOS mới thường không còn được hỗ trợ, trong khi các bản vá bảo mật cũng dần thưa thớt hoặc chấm dứt. Điều này khiến thiết bị dễ bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật mới phát sinh.

Bên cạnh đó là yếu tố phần cứng. Việc sửa chữa trở nên khó khăn hơn do linh kiện thay thế không còn sẵn có, đặc biệt tại những thị trường không có hệ thống dịch vụ rộng khắp. Ngay cả những hư hỏng nhỏ cũng có thể khiến thiết bị không thể tiếp tục sử dụng ổn định.

Một số quy định tại châu Âu, như ở Pháp, yêu cầu Apple kéo dài thời gian hỗ trợ phần cứng lên đến 7 năm đối với các sản phẩm ngừng bán sau cuối năm 2020. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đồng đều trên toàn cầu khiến trải nghiệm hỗ trợ giữa các khu vực có thể khác nhau.

Thực tế, iPhone cũ không “ngừng hoạt động” ngay khi bị xếp vào diện cổ điển hay lỗi thời, cho phép thiết bị vẫn có thể sử dụng cho các tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, việc tiếp tục dùng làm máy chính trong thời gian dài không còn là lựa chọn lý tưởng, đặc biệt với những ai quan tâm đến bảo mật và độ ổn định.

Các chuyên gia cho biết, việc nâng cấp thiết bị theo chu kỳ vài năm được xem là hướng đi hợp lý. Không nhất thiết phải chọn mẫu mới nhất, nhưng việc sử dụng một thiết bị vẫn được hỗ trợ phần mềm và phần cứng đầy đủ sẽ giúp đảm bảo trải nghiệm ổn định, đồng thời giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng hằng ngày.