Bỏ gần 60 triệu mua tủ lạnh Samsung... lại bị "ép" coi quảng cáo

Samsung chuẩn bị tung ra một bản cập nhật phần mềm mới cho dòng tủ lạnh thông minh Family Hub, và một "tính năng" mới đang khiến cộng đồng người dùng không mấy vui vẻ là quảng cáo sẽ xuất hiện ngay trên màn hình thiết bị của họ.

Bắt đầu từ ngày 3/11, một widget (tiện ích) mới sẽ được triển khai trên các mẫu tủ lạnh tương thích. Theo thông tin độc quyền từ trang công nghệ The Verge, widget này sẽ hiển thị bốn loại thông tin như thời tiết, lịch, tin tức và đáng chú ý nhất là các quảng cáo được chọn lọc.

Tủ lạnh thông minh của Samsung sắp hiển thị cả quảng cáo.

Đây là một động thái gây tranh cãi lớn, đặc biệt khi xét đến mức giá không hề rẻ của những chiếc tủ lạnh này, thường bắt đầu từ 2.199 USD (khoảng 57,8 triệu đồng) trở lên. Người dùng rõ ràng không hài lòng khi một thiết bị gia dụng cao cấp mà họ đã bỏ tiền mua bỗng nhiên trở thành một nền tảng quảng cáo.

Ban đầu, bản cập nhật này sẽ chỉ tập trung vào các tủ lạnh Family Hub có màn hình từ 21 inch trở lên tại thị trường Mỹ. Samsung cho biết các quảng cáo đầu tiên sẽ xoay quanh sản phẩm của chính họ, nhưng không loại trừ khả năng kênh này sẽ sớm được mở cho các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Một chút "tin tốt" được đưa ra là Samsung sẽ cho phép người dùng tắt quảng cáo. Tuy nhiên, cái giá phải trả là họ phải chấp nhận loại bỏ hoàn toàn widget đó, đồng nghĩa với việc mất luôn cả các tiện ích xem thời tiết, lịch và tin tức.

Giới phân tích cho rằng Samsung đang chơi "một trò chơi nguy hiểm". Các thiết bị thông minh vốn đã đắt đỏ, việc thêm quảng cáo xâm nhập có thể khiến người tiêu dùng quay lưng và lựa chọn các mẫu tủ lạnh truyền thống, không kết nối với giá cả phải chăng hơn.

Dĩ nhiên, bản cập nhật không chỉ có quảng cáo. Nó cũng mang đến giao diện người dùng (UI) thống nhất cho các mẫu 2024 và 2025, nâng cấp AI Vision để nhận diện thực phẩm thông minh hơn, và cho phép Bixby nhận diện giọng nói để tự động chuyển đổi tài khoản người dùng.

Tủ lạnh Samsung Family Hub.

Tuy nhiên, đối với những người đã chi hàng chục triệu đồng cho một chiếc tủ lạnh, việc phải xem quảng cáo không mong muốn có thể là một "giọt nước tràn ly". Và như nhiều người lo ngại, đây có thể mới chỉ là sự khởi đầu.