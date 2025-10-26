Samsung Galaxy S26 Ultra có thể chỉ sử dụng chip Snapdragon vì Exynos 2600 gặp vấn đề

Samsung vừa khởi động sản xuất hàng loạt chip Exynos 2600 dựa trên quy trình 2nm GAA tiên tiến. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến, có thể ảnh hưởng đến việc trang bị chip này cho dòng Galaxy S26 sắp tới.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ trang Dealsite của Hàn Quốc, sản lượng ban đầu của Exynos 2600 còn hạn chế, với tỷ lệ sản xuất thành công chỉ đạt khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 70% cần thiết để đảm bảo lợi nhuận. Mặc dù tỷ lệ này đã cải thiện so với mức trung bình 30% trên quy trình 2nm của Samsung, nhưng vẫn không đủ để đảm bảo khả năng cung ứng chip cho các sản phẩm.

Các nguồn tin cho biết chỉ khoảng 30% số lượng máy Galaxy S26 sẽ được trang bị chip Exynos 2600, chủ yếu tại thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, phiên bản cao cấp Galaxy S26 Ultra sẽ không sử dụng chip này mà thay vào đó là Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Thông tin này trái ngược với những đồn đoán trước đó cho rằng Exynos 2600 sẽ có mặt trên tất cả các mẫu máy thuộc dòng S26.

Dù thử nghiệm ban đầu với Exynos 2600 diễn ra thuận lợi, nhưng nguồn cung wafer hạn chế cùng năng suất không ổn định đã buộc Samsung phải thu hẹp quy mô sản xuất. Hiện tại, Samsung Foundry đang đối mặt với áp lực lớn trong việc khắc phục khoản lỗ ngày càng tăng và xây dựng lại niềm tin với các đối tác lớn.

Ngoài Exynos, Samsung cũng đang chuẩn bị sản xuất chip AI6 cho Tesla bằng quy trình 2nm tương tự, dự kiến sẽ thử nghiệm vào năm sau và sản xuất quy mô lớn vào năm 2027. Thỏa thuận trị giá khoảng 15,2 tỷ USD này là một hợp đồng lớn, nhưng lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện tỷ lệ sản xuất thành công.

Bất chấp những khó khăn ban đầu, dự án Exynos 2600 và chip AI6 cho Tesla đang trở thành phép thử quan trọng cho năng lực sản xuất 2nm của Samsung. Nếu công ty có thể ổn định sản lượng, đây có thể trở thành "vũ khí" mạnh mẽ, thu hút lại các đối tác lớn như Qualcomm.