Giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 12: Giảm tới 11 triệu đồng

Thị trường điện máy những ngày cận cuối năm đang bước vào giai đoạn sôi động nhất khi nhu cầu mua sắm, nâng cấp thiết bị gia dụng của các gia đình tăng mạnh. Giữa “tâm bão” ưu đãi tháng 12, tủ lạnh Samsung Inverter trở thành cái tên nổi bật khi giá bán được điều chỉnh giảm sâu, mức cao nhất lên tới 11 triệu đồng – con số đủ sức khiến nhiều người tiêu dùng phải cân nhắc xuống tiền sớm hơn dự định.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, hàng loạt mẫu tủ lạnh Samsung thuộc các dòng Inverter tiết kiệm điện, Bespoke và Side by Side đang được áp dụng mức ưu đãi mạnh tay. Không chỉ các mẫu dung tích phổ thông 300–400 lít giảm giá, ngay cả những dòng cao cấp trên 500 lít, vốn có giá hàng chục triệu đồng, cũng được điều chỉnh về mức dễ tiếp cận hơn đáng kể.

Ảnh minh họa.

Điểm hấp dẫn của đợt giảm giá lần này không chỉ nằm ở con số “tiết kiệm” lên tới hàng chục triệu đồng, mà còn ở giá trị sử dụng lâu dài. Các mẫu tủ lạnh Samsung Inverter vốn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện, thiết kế hiện đại và công nghệ làm lạnh đa chiều giúp thực phẩm tươi lâu hơn. Bên cạnh đó, nhiều đại lý còn tung thêm ưu đãi như miễn phí vận chuyển, lắp đặt và kéo dài thời gian bảo hành, khiến tổng lợi ích càng gia tăng.

Bảng giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 12:

Tên tủ lạnh Samsung Inverter Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh Samsung Inverter RT20HAR8DBU/SV 208 lít 7.44 6.48 Tủ lạnh Samsung Inverter RT22M4032BY/SV 236 lít 8.03 6.49 Tủ lạnh Samsung Inverter RT22M4032BU/SV 236 lít 8.81 6.57 Tủ lạnh Samsung Inverter RT25M4032BU/SV 256 lít 9.01 6.99 Tủ lạnh Samsung Inverter RB27N4010BU/SV 280 lít 10.67 8.75 Tủ lạnh Samsung Inverter RB30N4190BU/SV 307 lít 14.98 9.99 Tủ lạnh Samsung Inverter RT35CG5544B1SV 345 lít 12.53 11.64 Tủ lạnh Samsung Inverter RB30N4190BY/SV 307 lít 14.1 11.87 Tủ lạnh Samsung Inverter RT42CG6584B1SV 406 lít 16.36 14.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Bespoke RT42CB6784C3SV 406 lít 17.04 14.44 Tủ lạnh Samsung Inverter Bespoke RT38CB6784C3SV 382 lít 16.26 14.44 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS57DG400EM9SV 583 lít 20.48 16.39 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS64R5301B4/SV 635 lít 34.88 16.9 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS70F65Q3FSV 655 lít 24.39 17.01 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS70F65Q3TSV 655 lít 23.8 17.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Bespoke RT47CB66868ASV 460 lít 18.81 18.11 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS57DG410EB4SV 578 lít 22.04 18.31 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF48A4000B4/SV 488 lít 26.55 19.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF48A4010B4/SV 488 lít 28.8 20.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS64R53012C/SV 635 lít 38.99 25.9 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS70F65K2FSV 635 lít 37.13 27.81 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side RS80F65J2BSV 634 lít 46.74 35.01 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door RF59C766FB1/SV 648 lít 45.56 36.91 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door Bespoke Door-in-Door RF59CB66F8S/SV 648 lít 50.95 40.14 Tủ lạnh Samsung Inverter Side By Side AI Home RS90F65D2FSV 615 lít 52.42 41.41 Tủ lạnh Samsung Inverter Multi Door Bespoke RF65DB990012SV 636 lít 107.7 93.39

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 13/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.