Chi hơn 90 triệu mua tủ lạnh Samsung, "ăn vặt nửa đêm" cũng bị làm phiền

Tuy nhiên, một nơi mà nhiều người chưa quen nhìn thấy quảng cáo là trong nhà bếp. Samsung đang thay đổi điều này với việc triển khai bản cập nhật phần mềm cho tủ lạnh thông minh Family Hub tại Mỹ với khả năng hiển thị quảng cáo trên màn hình.

Tủ lạnh thông minh Family Hub có khả năng hiển thị quảng cáo trên màn hình.

Thông tin này được phát hiện đầu tiên bởi một người dùng trên Reddit khi họ nhận thấy trong nhật ký thay đổi của bản cập nhật gần đây có ghi rõ rằng “quảng cáo sẽ được hiển thị trên màn hình, bao gồm các chủ đề Thời tiết, Màu sắc và Bảng tin hàng ngày”. Samsung cho biết mục đích của việc bổ sung quảng cáo này là nhằm “nâng cao dịch vụ và cung cấp thêm nội dung” cho người dùng.

Cũng theo Samsung, quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện khi màn hình trên cửa tủ lạnh ở chế độ chờ. Công ty này nhấn mạnh rằng đây là một phần trong nỗ lực “nâng cao giá trị hàng ngày cho khách hàng sử dụng thiết bị gia dụng”. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn về việc quảng cáo có thực sự củng cố giá trị của tủ lạnh hay không.

Đối với những ai sở hữu tủ lạnh Family Hub, có 2 cách để tránh quảng cáo. Nếu màn hình ngoài của tủ lạnh được đặt ở chế độ hiển thị album ảnh hoặc bật Chế độ Nghệ thuật, quảng cáo sẽ không xuất hiện. Nếu đang sử dụng các chủ đề Thời tiết, Màu sắc hoặc Bảng tin hàng ngày và một quảng cáo bật lên, người dùng có thể bỏ qua quảng cáo đó.

Quảng cáo xuất hiện làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng tủ lạnh cao cấp từ Samsung.

Cần lưu ý rằng dòng tủ lạnh Family Hub của Samsung có giá khởi điểm từ 1.800 USD (47,5 triệu đồng), với một số mẫu lên đến 3.500 USD (92,34 triệu đồng). Việc hiển thị quảng cáo trên những sản phẩm cao cấp này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi họ đã chi một khoản tiền lớn cho một chiếc tủ lạnh. Mặc dù có thể ngắt kết nối internet để tránh quảng cáo, điều này sẽ làm mất đi tính năng thông minh của thiết bị.

Trong khi nhiều dịch vụ phát trực tuyến đang tìm kiếm cách mới để hiển thị quảng cáo, Samsung đã quyết định rằng tủ lạnh sẽ là lựa chọn tiếp theo.