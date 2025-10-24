Top 7 smartphone Samsung nên sở hữu vào năm nay

Không chỉ là một lựa chọn thay thế cho iPhone của Apple, những chiếc điện thoại Samsung thường sở hữu camera tuyệt vời, hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin dài. Giữa vô vàn thương hiệu smartphone chạy hệ điều hành Android, điện thoại của Samsung luôn đứng đầu.

Vậy đâu là chiếc điện thoại Samsung tốt nhất cho nhu cầu của bạn? Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn cần bên trong một chiếc điện thoại.

Dưới đây là 7 gợi ý điện thoại Samsung phù hợp với những nhu cầu khác nhau, theo tổng hợp từ chuyên trang công nghệ Tom's Guide.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 26,78 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra là chiếc điện thoại đỉnh cao của Samsung, sở hữu thiết lập camera được cải tiến và thời lượng pin dài nhất trên một chiếc flagship Galaxy. Chính các tính năng Galaxy AI đã đưa mẫu điện thoại này lên một tầm cao mới với các hành động đa ứng dụng.

2. Samsung Galaxy S25

Giá bán từ: 15,19 triệu đồng

Galaxy S25.

Vì Galaxy S25 cũng sở hữu các tính năng AI tương tự như các phiên bản "anh em" lớn hơn nhưng lại có mức giá thấp nhất nên đây là thiết bị được hầu hết mọi người hướng đến. Chiếc flagship của Samsung có thiết kế nhỏ gọn hơn bao giờ hết đi cùng màn hình sáng hơn và chip tốt hơn so với bản tiền nhiệm.

3. Samsung Galaxy S25 FE

Giá bán từ: 16,69 triệu đồng

Galaxy S25 FE.

Mặc dù không có nhiều nâng cấp về phần cứng so với dòng Galaxy S FE năm ngoái nhưng Galaxy S25 FE vẫn là lựa chọn ít tốn kém nhất để sở hữu những tính năng AI tốt nhất của Samsung cùng với một số điểm mạnh về camera và sạc.

4. Samsung Galaxy Z Flip 7

Giá bán từ: 24,49 triệu đồng

Galaxy Z Flip 7.

Samsung đã thực hiện một số thay đổi đáng hoan nghênh cho Galaxy Z Flip 7, chẳng hạn như màn hình lớn hơn và AI được tối ưu hóa cho thiết kế gập của điện thoại. Các công cụ năng suất mới cũng giúp tăng giá trị của chiếc điện thoại này trong khi mức giá của máy vẫn giữ nguyên như thế hệ trước.

5. Samsung Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 46,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 7.

Samsung đã làm cho chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp của mình trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn và đắt hơn. Giới công nghệ tỏ ra khá hài lòng với hai trong số những thay đổi đó cùng với việc bổ sung camera mạnh mẽ hơn và các tính năng Galaxy AI - giúp tận dụng lợi thế của màn hình lớn hơn.

6. Samsung Galaxy S25 Edge

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

Galaxy S25 Edge.

Galaxy S25 Edge là mẫu máy mỏng nhất trong tất cả các mẫu Galaxy S đồng thời vẫn khá bền. Trong khi đó, thời lượng pin của máy vẫn ngang các mẫu Galaxy S khác. Nhìn chung, Gaalxy S25 Edge hấp dẫn khách hàng bởi vẻ ngoài bóng bẩy và bộ vi xử lý mạnh mẽ.

7. Samsung Galaxy A56

Giá bán từ: 9 triệu đồng

Galaxy A56.

Galaxy A56 là mẫu điện thoại tầm trung khá "hot" của Samsung với các tính năng AI và mức giá thấp hơn so với dòng Galaxy S. Sản phẩm đã có mặt tại thị trường Việt Nam theo đường chính hãng. Viên pin to và màn hình lớn, thời gian cập nhật phần mềm dài hạn chính là ưu điểm của máy.