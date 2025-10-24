Samsung chính thức trì hoãn lịch ra mắt Galaxy S26

Bạn đang mong chờ thế hệ điện thoại Galaxy S26 ra mắt vào năm sau? Khả năng cao là bạn sẽ phải chờ lâu hơn dự kiến. Samsung đã trì hoãn các dòng flagship sắp ra mắt vì nhiều lý do.

Dòng Samsung Galaxy S26 bị trì hoãn

Theo nhiều nguồn tin, dòng Galaxy S26 được xác nhận đã bị trì hoãn.

Điều này có thể là do Samsung đang thay đổi dòng flagship của mình và cần thêm thời gian để sản xuất một số mẫu với số lượng đủ lớn. Gần đây, công ty đã quyết định hủy Galaxy S26 Edge, chưa đầy một năm sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt. Thiết kế của Galaxy S26 Edge cũng không nhận được nhiều sự chú ý tích cực, vì vậy Samsung có thể đã quyết định cắt lỗ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, công ty cũng đang tìm cách tích hợp bộ vi xử lý Exynos 2600 2 nm nội bộ của mình vào dòng Galaxy S26. Rõ ràng, sau 4 năm, Galaxy S26 Ultra mới được trang bị chip Exynos khi chúng đủ mạnh. Samsung có thể cần thêm thời gian để chuẩn bị Exynos 2600 với số lượng cần thiết.

Khi nào bạn có thể mua Galaxy S26?

Theo nguồn tin mới nhất, "gia đình" Galaxy S26 sẽ ra mắt vào tháng 3 năm sau. Trước đó, dòng Galaxy S25 được trình làng vào tháng 1 năm nay. Vì vậy, đây là một sự chậm trễ khá đáng kể. Tuy nhiên, nếu hãng mang đến những chiếc điện thoại tốt hơn, mọi người sẽ không bận tâm đến việc phát hành muộn.

Ảnh concept Galaxy S26 Edge.

Theo các chuyên gia, đây là một sự chậm trễ khá lớn, đặc biệt nếu lịch trình ra mắt iPhone mới của Apple chính xác. Nếu Apple thực sự làm theo kế hoạch đó, iPhone 18 và iPhone 17e sẽ được ra mắt trước Galaxy S26.

Ngoài ra, nếu thế hệ Galaxy S26 bị trì hoãn khoảng 2 tháng, các sản phẩm khác của Samsung cũng sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Cụ thể, Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8 có thể được công bố muộn hơn dự kiến và gần thời điểm ra mắt iPhone màn hình gập.