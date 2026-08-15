Honor chuẩn bị ra mắt điện thoại màn hình phụ độc lạ và pin 12.000 mAh

Sau màn ra mắt ấn tượng của chiếc Robot Phone độc đáo, thương hiệu Honor tiếp tục khẳng định sự sáng tạo của mình với hàng loạt sản phẩm mới đầy hứa hẹn.

Ảnh minh hoạ.

Theo leaker uy tín Digital Chat Station, Honor đang thử nghiệm một mẫu smartphone mỏng nhẹ với thiết kế táo bạo, nổi bật với cụm màn hình phụ mini kích thước khoảng 1.7 inch ở mặt sau.

Thiết kế này nhằm tối ưu hóa trải nghiệm chụp ảnh cho người dùng. Mặc dù chưa có tên gọi chính thức, dòng sản phẩm này được dự đoán sẽ thuộc series Honor 700 và có thể ra mắt vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Sự xuất hiện của màn hình phụ hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt rõ nét cho Honor trong phân khúc smartphone cận cao cấp.

Không chỉ dừng lại ở màn hình phụ, Honor còn đang phát triển một viên pin khủng với dung lượng lên tới 11.790 mAh, tương đương 43.86 Wh. Khi được thương mại hóa, dung lượng của viên pin này dự kiến sẽ có thông số 12.000 mAh, một con số ấn tượng cho một chiếc smartphone hiện nay.

Việc thử nghiệm viên pin siêu khổng lồ này cho thấy tham vọng lớn của Honor trong việc giải quyết nỗi lo về thời lượng pin cho người dùng năng động.

Trước khi những sản phẩm mới này ra mắt, các tín đồ công nghệ sẽ có cơ hội trải nghiệm công nghệ mới tại sự kiện Magic 9 series vào ngày 28/9 tới. Với những nỗ lực không ngừng trong việc thử nghiệm công nghệ đột phá, HONOR đang chứng minh họ không ngại cạnh tranh với bất kỳ ông lớn nào trên thị trường di động toàn cầu.