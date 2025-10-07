HMD Pulse 2 Pro lộ diện với cụm camera giống iPhone 17 Pro, vỏ dễ sửa

Sau khi thông tin ban đầu về HMD Pulse 2 Pro bị rò rỉ vào tháng 7, tài khoản @smashx_60, một nguồn tin đáng tin cậy, đã công bố hình ảnh độ phân giải cao cùng nhiều chi tiết về các tính năng của chiếc điện thoại thông minh tầm trung này.

Theo thông tin, HMD Global sẽ sử dụng khung nhựa bo tròn nhẹ cho Pulse 2 Pro, đi kèm với nút nguồn và cảm biến vân tay tích hợp. Cụm camera của máy dường như được lấy cảm hứng từ iPhone 17 Pro của Apple. Mặc dù lớp vỏ của HMD Pulse 2 Pro được cho là dễ sửa chữa, nhưng máy chỉ đạt tiêu chuẩn IP54, tức là không hoàn toàn chống nước.

HMD Pulse 2 Pro có thiết kế cụm camera lấy cảm hứng từ iPhone 17 Pro.

Chiếc điện thoại này sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm Xanh Băng Giá, Đen Bóng Đêm và Tím Chạng Vạng. Đặc biệt, khung máy có nút bấm có thể lập trình bởi người dùng. Các tính năng nổi bật khác bao gồm chip NFC cho thanh toán không tiếp xúc, loa âm thanh nổi và hai micro. Màn hình 6,7 inch sử dụng tấm nền IPS với tần số quét 120 Hz và độ phân giải 1.080p+.

Theo nguồn tin rò rỉ, HMD Global sẽ trang bị camera selfie 50 MP và camera chính 50 MP, nhưng chỉ đi kèm cảm biến 2 MP. Nhà sản xuất cũng tiết kiệm chi phí cho bộ vi xử lý, khi sử dụng chip Unisoc T7250, một chip ARM 12 nm đã lỗi thời với hai lõi hiệu năng ARM Cortex-A75 chạy ở tốc độ tối đa 1,8 GHz và sáu lõi tiết kiệm Cortex-A55 chạy ở tốc độ 1,6 GHz.

Pin của HMD Pulse 2 Pro có dung lượng 5.000 mAh và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C với công suất 20 watt. Dự kiến, chiếc điện thoại thông minh tầm trung này sẽ ra mắt với hệ điều hành Android 15, thông tin chi tiết về ngày ra mắt và giá bán vẫn chưa được công bố.