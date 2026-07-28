Hàng triệu người vẫn đang sử dụng BlackBerry mà không hề hay biết

BlackBerry, một thương hiệu từng nổi bật trước kỷ nguyên smartphone do Apple khởi xướng với iPhone, đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm. Từng là biểu tượng của sự thành công trong lĩnh vực điện thoại di động, công ty này hiện chỉ còn là một “bóng ma”, được nhớ đến với những sản phẩm huyền thoại và hệ thống nhắn tin an toàn.

BlackBerry đã rút khỏi lĩnh vực smartphone, nhưng vẫn hiện diện ở nhiều mảng quan trọng.

Mặc dù không còn hiện diện trên thị trường smartphone, BlackBerry vẫn tồn tại và chuyển hướng sang lĩnh vực an ninh mạng bằng việc cung cấp hệ điều hành QNX cho một số công ty. Dẫu vậy, không phải ai cũng biết sự hiện diện của BlackBerry trong lĩnh vực mà họ có thể sử dụng hằng ngày.

Sự lụi tàn của BlackBerry

Thị trường điện thoại di động từng là thành công lớn nhất của BlackBerry, bắt đầu từ những chiếc máy nhắn tin. Sản phẩm đầu tiên gây tiếng vang của BlackBerry là Pearl 8100, tiếp theo là các mẫu Bold và Curve. Tuy nhiên, nỗ lực cạnh tranh với iPhone qua BlackBerry Storm đã không thành công, dẫn đến sự sụt giảm số lượng người dùng tại Mỹ từ 21 triệu xuống chỉ còn 9 triệu trong vòng một năm.

Nguyên nhân thất bại của BlackBerry chủ yếu đến từ sự phát triển vượt bậc của iOS và Android. Mặc dù công ty đã đặt hy vọng vào hệ điều hành BlackBerry 10, nhưng sự phổ biến của các nền tảng khác đã khiến BlackBerry dần mất vị thế. Năm 2011, Apple đã vượt qua BlackBerry về số lượng người dùng, và đến năm 2016, BlackBerry chỉ chiếm 0,8% thị phần tại Mỹ, trong khi iOS chiếm 43,9%.

QNX của BlackBerry đang vận hành trên gần 300 triệu xe trên toàn cầu.

Thay đổi chiến lược kinh doanh

Sự thay đổi trong ban lãnh đạo với sự xuất hiện của John Chen đã đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược của công ty. Khi Android bắt đầu thu hút sự chú ý, BlackBerry quyết định chuyển hướng sang thị trường Internet vạn vật (IoT) và an ninh mạng. Quyết định này đã được củng cố bởi việc mua lại QNX Software Systems vào năm 2010, một công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ cho ngành công nghiệp ô tô.

Hiện nay, QNX đã có mặt trong 24 trong số 25 nhà sản xuất xe điện lớn, và được lắp đặt trong gần 300 triệu xe thuộc hơn 270 nhãn hiệu khác nhau. Nền tảng này không chỉ có tiềm năng phát triển lớn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Apple CarPlay và Android Auto. Gần đây, BMW đã bắt đầu triển khai phần mềm QNX, cho thấy BlackBerry vẫn còn hiện diện trong công nghệ đời sống hàng ngày.

Liệu BlackBerry có thể tìm lại vị thế của mình? Với những bước đi chiến lược hiện tại, công ty này vẫn còn cơ hội để khẳng định mình trong một thị trường không ngừng biến đổi.