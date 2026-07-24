Samsung vô tình hé lộ diện mạo iPhone gập của Apple?

Samsung vừa tổ chức sự kiện Unpacked truyền thống, không chỉ để công bố những cập nhật cho Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8, mà còn giới thiệu một mẫu điện thoại gập hoàn toàn mới, có thiết kế tương tự như sản phẩm mà Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Galaxy Z Fold8 Ultra là cái nhìn sớm về iPhone gập sắp tới, có thể mang tên iPhone Ultra.

Galaxy Z Fold8 Ultra, phiên bản nâng cấp của Z Fold7, được trang bị nhiều tính năng mới từ Galaxy S26 Ultra. Trong khi đó, mẫu điện thoại gập tầm trung Galaxy Z Fold8 sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch với tỷ lệ khung hình 10:16. Khi mở ra, thiết bị này có màn hình 7,6 inch với tỷ lệ 4:3, tương tự các TV CRT cũ. Samsung cho biết, thiết kế này được “tái thiết kế” nhằm mang lại trải nghiệm tự nhiên cho người dùng trong việc khám phá nội dung.

Một số vấn đề nổi bật với Galaxy Z Fold8

Theo phản hồi từ giới truyền thông và những người có tầm ảnh hưởng, Galaxy Z Fold8 dường như không giải quyết được các vấn đề hiện tại mà chỉ tạo ra giải pháp cho những vấn đề không phổ biến. Dù có cấu hình cao cấp, thiết bị này không phải là lựa chọn lý tưởng cho công việc, mà có thể chỉ trở thành một chiếc Kindle đắt tiền.

- Thị trường hạn chế: Mặc dù thiết bị gập đã không còn là một thử nghiệm, nhưng chúng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong thị trường smartphone. Tại châu Âu, điện thoại gập chỉ chiếm 1,5% thị trường, và mặc dù dự đoán thị trường Mỹ có thể tăng trưởng nhờ Apple, điều này không đồng nghĩa với việc điện thoại gập sẽ chiếm 20% doanh số trong một quý tới.

Giá thành cao là một trong số những yếu điểm của iPhone Ultra.

- Tỷ lệ khung hình không tối ưu: Khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Instagram hay TikTok, tỷ lệ khung hình 10:16 không mang lại trải nghiệm tốt. Người dùng thường phải đối mặt với các thanh màu đen lớn khi xem nội dung.

- Giá thành cao: Với mức giá hơn 1.800 USD (47,37 triệu đồng), nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thực sự của một thiết bị gập. Dù có thể tăng năng suất với tính năng đa nhiệm, việc bàn phím chiếm một nửa màn hình khi gõ có thể làm giảm hiệu quả làm việc.

Khi Apple tham gia vào thị trường điện thoại gập, nhiều người tin rằng họ sẽ giải quyết được những vấn đề lớn nhất của phân khúc này. Tuy nhiên, với mức giá dự kiến trên 2.000 USD (52,6 triệu đồng) cho chiếc iPhone gập đầu tiên, người tiêu dùng có thể sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.

Dù Samsung đã chứng minh rằng điện thoại gập có tiềm năng, nhưng liệu Apple có thể tạo ra một sản phẩm thực sự đáp ứng nhu cầu của người dùng hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn.