iPhone Fold sẽ có camera đỉnh hơn "đối thủ" nhờ chi tiết này?

Trong khi những thông tin về iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra) liên tục xuất hiện, một chi tiết thiết kế mới đang gây tranh luận. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị có thể được trang bị nút điều khiển camera bên cạnh, tương tự dòng iPhone 17. Tuy nhiên, với đặc thù của điện thoại màn hình gập, quyết định này đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cần thiết và trải nghiệm thực tế của người dùng.

Nút camera: Tính năng thừa hay cần thiết?

Việc bổ sung nút điều khiển camera trên iPhone Fold có thể mang lại sự tiện lợi nhất định, đặc biệt với người dùng quen thao tác nhanh khi chụp ảnh. Tuy nhiên, do điện thoại màn hình gập không phải là thiết bị tập trung vào nhiếp ảnh nên tính năng này bị cho là chưa thực sự phù hợp.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Không giống các dòng flagship truyền thống, điện thoại màn hình gập thường được người dùng lựa chọn vì thiết kế linh hoạt và khả năng đa nhiệm. Do đó, việc ưu tiên thêm một nút camera vật lý có thể không phải là yếu tố quyết định khi người dùng cân nhắc nâng cấp.

Trên thực tế, thị trường đã có nhiều dòng smartphone chuyên về chụp ảnh với hệ thống camera mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc tích hợp thêm nút điều khiển camera trên một thiết bị gập có thể khiến trải nghiệm trở nên rườm rà hơn thay vì cải thiện giá trị sử dụng.

Điện thoại gập: Giá trị nằm ở màn hình và trải nghiệm

Khác với smartphone dạng thanh truyền thống, giá trị cốt lõi của điện thoại màn hình gập nằm ở màn hình lớn và khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai trạng thái. Khi mở ra, thiết bị mang lại không gian hiển thị rộng hơn đáng kể, giúp người dùng dễ dàng đa nhiệm, xem nội dung hoặc làm việc.

Trải nghiệm này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc, đọc tài liệu hoặc giải trí. Khi không cần sử dụng màn hình lớn, thiết bị có thể gập lại gọn gàng, dễ dàng mang theo.

Ở góc độ này, điện thoại màn hình gập có nhiều điểm tương đồng với máy tính bảng. Tuy nhiên, giống như tablet, các thiết bị này thường không đặt trọng tâm vào camera mà ưu tiên màn hình, hiệu năng và thời lượng pin. Điều này phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người dùng, vốn tập trung vào trải nghiệm sử dụng hơn là khả năng chụp ảnh.

Những ưu tiên quan trọng hơn với iPhone Fold

Với một thiết bị thế hệ đầu tiên như iPhone Fold, nhiều chuyên gia cho rằng Apple nên tập trung vào các yếu tố nền tảng thay vì bổ sung tính năng phụ. Trong đó, chất lượng bản lề và màn hình gập là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định độ bền và trải nghiệm lâu dài.

Một trong những thách thức lớn của điện thoại màn hình gập hiện nay là nếp gấp trên màn hình. Dù đã được cải thiện qua nhiều thế hệ, đây vẫn là điểm cần tiếp tục tối ưu. Bên cạnh đó, thời lượng pin cũng là yếu tố cần được chú trọng bởi màn hình lớn thường tiêu tốn năng lượng nhiều hơn.

Độ bền tổng thể của thiết bị cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi mức giá dự kiến của iPhone Fold có thể vượt 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng). Người dùng sẽ kỳ vọng một sản phẩm đủ chắc chắn để sử dụng lâu dài, không gặp các vấn đề như lỏng bản lề hay xuống cấp nhanh.

Ngoài phần cứng, Apple cũng cần tối ưu hệ điều hành để tận dụng tốt thiết kế gập. Việc chỉ phóng to giao diện hiện có sẽ không đủ, cần có sự điều chỉnh sâu để phù hợp với trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình lớn.