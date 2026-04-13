iPhone Fold có thể gây ‘địa chấn’?

Thị trường smartphone gập vốn còn nhỏ và chưa thực sự phổ biến, khiến mọi bước đi của Apple đều mang tính thử nghiệm cao. iPhone Fold rõ ràng là một trong những mẫu smartphone được mong chờ nhất năm nay. Tuy nhiên, bản chất của nó vẫn là một thiết bị màn hình gập, phân khúc mà người dùng đại chúng vẫn còn dè dặt.

Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, với tên gọi iPhone Fold hoặc iPhone Ultra được kỳ vọng tạo ra cú hích cho thị trường smartphone gập. Ảnh: Fpt.

Dù vậy, Apple được cho là đang chuẩn bị lượng hàng đủ lớn để có thể làm thay đổi toàn bộ thị trường nếu sản phẩm thành công.

Apple tăng kế hoạch sản xuất ngay từ đầu

Theo thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng Trung Quốc, Apple đã tăng 20% sản lượng tồn kho ban đầu cho iPhone Fold. Điều này đồng nghĩa công ty đặt mục tiêu chuẩn bị khoảng 11 triệu máy cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Đây là con số khá tham vọng đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

Nguồn tin cũng cho biết iPhone Fold gần như chắc chắn ra mắt trong năm nay. Dù vẫn có khả năng trì hoãn nhẹ, thiết bị này nhiều khả năng sẽ xuất hiện không muộn hơn một tháng sau khi dòng iPhone 18 Pro được công bố.

Điều đáng chú ý là các báo cáo trước đây lại đưa ra con số khác. Một số nguồn tin từ Hàn Quốc từng cho rằng Apple đặt mua 11 triệu tấm nền OLED từ Samsung Display. Nhưng báo cáo mới nhất lại khẳng định hãng chỉ sản xuất khoảng 3 triệu tấm nền cho đợt đầu tiên.

Sự chênh lệch lớn giữa các con số khiến giới phân tích khó xác định quy mô thực sự của dự án. Nhiều khả năng mục tiêu sản xuất của Apple nằm đâu đó giữa hai mức này, phản ánh chiến lược thận trọng của công ty.

Thị trường gập vẫn còn nhỏ

Một báo cáo từ hãng phân tích IDC ước tính thị trường smartphone gập toàn cầu sẽ chỉ đạt hơn 20 triệu máy vào năm 2025. Tuy nhiên, thị trường này được dự báo tăng trưởng 29,7% trong năm 2026, phần lớn nhờ sự tham gia của Apple.

Các dự đoán cho rằng iPhone Fold có thể chiếm khoảng 22% thị phần trong năm 2026. Nếu tính toán sơ bộ, Apple có thể bán khoảng 6 triệu máy trong năm đầu tiên, con số không nhỏ nhưng vẫn khiêm tốn so với doanh số iPhone truyền thống.

Apple được cho là sẽ bắt đầu sản xuất với quy mô vừa phải để thăm dò nhu cầu thị trường. Đây là chiến lược hợp lý, bởi chi phí sản xuất iPhone Fold được cho là cao gấp năm lần so với iPhone tiêu chuẩn. Điều đó biến dự án thành một “canh bạc” lớn về tài chính.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của iPhone Fold là giá bán. Thiết bị này được dự đoán có giá trên 2.000 USD, thậm chí một số tin đồn cho rằng mức giá có thể lên tới 2.400 USD. Với mức giá như vậy, thị trường mục tiêu sẽ khá hẹp.

Ngoài ra, việc Apple vẫn đang đàm phán chi phí sản xuất và lựa chọn vật liệu có thể dẫn đến chậm trễ nhẹ. Nếu ra mắt muộn, thời gian bán hàng trước mùa mua sắm cuối năm sẽ bị rút ngắn, ảnh hưởng đến doanh số.

Cạnh tranh trực tiếp từ Samsung

Apple cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc dự kiến ra mắt loạt thiết bị gập mới vào cuối tháng 7, bao gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 và một mẫu mới có tên Galaxy Z Fold Wide.

Model Galaxy Z Fold Wide được cho là có thiết kế màn hình rộng tương tự iPhone Fold nhưng giá rẻ hơn. Nếu điều này chính xác, Samsung sẽ có lợi thế đáng kể trong bối cảnh giá smartphone ngày càng tăng.

Apple từng thử nghiệm nhiều dòng iPhone mới trước đây như iPhone Air hay các phiên bản Plus và mini, nhưng không phải tất cả đều thành công. iPhone Fold nhiều khả năng sẽ không thất bại hoàn toàn, nhưng cũng khó có thể ngay lập tức thay đổi cục diện kinh doanh của Apple.

Điều chắc chắn là thiết bị này sẽ đưa khái niệm smartphone gập đến với nhiều người dùng phổ thông hơn. Việc họ có sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu công nghệ mới hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Năm nay vẫn được xem là bước ngoặt của điện thoại gập và iPhone Fold, dù thành công hay không, chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của phân khúc này.

(Theo PhoneArena, Macworld)