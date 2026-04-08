iPhone Fold lần đầu tiên lộ ảnh mô hình, thiếu vắng tính năng quan trọng

Những hình ảnh mô hình (dummy) đầu tiên của chiếc iPhone Fold cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa xuất hiện, mang đến cái nhìn sớm về dòng sản phẩm dự kiến ra mắt mùa thu năm 2026.

Ảnh mô hình iPhone Fold cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Sonny Dickson

Các hình ảnh này được chia sẻ bởi leaker khá uy tín Sonny Dickson và nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận, đặc biệt khi iPhone gập dường như thiếu đi vòng kết nối MagSafe quen thuộc.

Thiết kế quen thuộc nhưng thiếu chi tiết quan trọng

Theo loạt ảnh bị rò rỉ, các mô hình chỉ thể hiện phần trước và sau của thiết bị, không cung cấp thông tin kỹ thuật sâu hơn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chúng trùng khớp với các bản vẽ CAD từng xuất hiện trước đó và đều không hiển thị vòng tròn MagSafe ở mặt lưng của iPhone Fold.

Điều này không quá bất ngờ, bởi các bản vẽ CAD trước đó cũng do chính Sonny Dickson công bố. Khác biệt duy nhất giữa bản vẽ và mô hình mới là sự xuất hiện của các chi tiết cố định bên trong thân máy, nơi được cho là để lắp đặt màn hình gập. Những bộ phận này cho thấy thiết kế bên trong đã tiến thêm một bước trong quá trình phát triển.

Các mô hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng có các chi tiết tương tự bên trong. Tuy nhiên, hai phiên bản Pro còn có số serial được dập nổi, trong khi mô hình iPhone Fold lại không có, một dấu hiệu cho thấy sản phẩm này có thể vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm sớm hơn.

Cả ba thiết bị đều được chụp từ mặt trước và mặt sau. Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, vòng MagSafe quen thuộc vẫn nằm dưới cụm camera dạng thanh ngang. Ngược lại, iPhone Fold hoàn toàn không có dấu hiệu của vòng nam châm này.

Theo các báo cáo trước đó, iPhone Fold có thể chỉ dày khoảng 4,5mm khi mở ra, mỏng hơn đáng kể so với chiếc iPhone Air có độ dày 5,64mm. Độ mỏng ấn tượng này có thể là lý do khiến Apple không thể bố trí hệ thống nam châm MagSafe bên trong.

Ảnh mô hình iPhone Fold cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mặt sau. Ảnh: Sonny Dickson

Nếu điều này trở thành sự thật, iPhone Fold, được dự đoán có giá ngang ngửa một chiếc Mac Studio, sẽ thiếu đi một trong những tính năng quan trọng nhất của iPhone hiện đại. Điều này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, bởi MagSafe không chỉ hỗ trợ sạc không dây mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái phụ kiện.

Bài học từ các mẫu iPhone trước

Trước đây, Apple từng bị chỉ trích khi loại bỏ MagSafe trên iPhone 16e nhằm giảm chi phí. Sau phản ứng của người dùng, hãng đã nhanh chóng đưa tính năng này trở lại trên phiên bản cập nhật iPhone 17e. Điều đó cho thấy MagSafe đã trở thành yếu tố được người dùng coi là tiêu chuẩn, đặc biệt trên các thiết bị cao cấp.

Nếu iPhone Fold thực sự không có MagSafe, Apple có thể phải đưa ra giải pháp thay thế, chẳng hạn hệ thống sạc mới hoặc phụ kiện riêng cho dòng máy gập. Tuy nhiên, điều này cũng có nguy cơ làm phân mảnh hệ sinh thái phụ kiện vốn đang rất ổn định của hãng.

Dù vẫn chỉ là mô hình thử nghiệm, thời điểm rò rỉ này lại hoàn toàn phù hợp với lịch trình sản xuất của Apple trong những năm gần đây. Theo các phân tích trước đó, giai đoạn trước khi sản phẩm chính thức hoàn thiện khoảng một năm thường là lúc các mẫu dummy xuất hiện.

Thực tế, gần như đúng 12 tháng trước, các mô hình của dòng iPhone 17 cũng bị rò rỉ theo cách tương tự và sau đó được xác nhận là chính xác khi sản phẩm ra mắt. Điều này khiến nhiều chuyên gia tin rằng những hình ảnh mới có thể phản ánh khá sát thiết kế cuối cùng của dòng iPhone 2026.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone Fold sẽ đánh dấu bước tiến lớn về độ mỏng trong ngành smartphone gập. Tuy nhiên, việc đánh đổi MagSafe để đạt thiết kế siêu mỏng có thể khiến người dùng phải cân nhắc.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)