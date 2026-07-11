iFan có thể mua bao nhiêu chiếc iPhone Ultra vào cuối năm nay?

Chỉ còn vài tháng nữa, Apple sẽ trình làng iPhone Ultra, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử hãng. Tuy nhiên, thời điểm mở bán và số lượng máy có sẵn đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận khi các nguồn tin từ chuỗi cung ứng liên tục đưa ra những nhận định trái chiều.

Đầu tuần này, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng, iPhone Ultra sẽ không được mở bán ngay sau sự kiện ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Theo ông, quá trình sản xuất mẫu máy gập phức tạp hơn đáng kể so với iPhone truyền thống, khiến Apple có thể phải lùi thời điểm giao hàng sang quý IV/2026, tương tự cách hãng từng xử lý việc phát hành iPhone X vào năm 2017.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo dự báo của ông Ming-Chi Kuo, Apple chỉ có thể chuẩn bị khoảng 500.000 đến 1 triệu chiếc iPhone Ultra để giao trong quý III/2026. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so với mục tiêu sản xuất khoảng 10 triệu máy trong vòng 12 tháng đầu tiên sau khi sản phẩm ra mắt.

Nếu nguồn cung thực sự giới hạn ở mức này, người dùng có thể phải đối mặt với thời gian chờ nhận máy kéo dài. Đồng thời, nguy cơ xuất hiện tình trạng đầu cơ, bán lại với giá cao cũng có thể xảy ra trong giai đoạn đầu mở bán.

Tuy nhiên, một báo cáo mới từ Cailian Press (Trung Quốc) lại đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác. Dẫn lời các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, báo cáo cho biết, việc giao hàng trong tháng 9 "không phải vấn đề" và các đối tác sản xuất cũng chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch phát hành sẽ bị trì hoãn.

Theo các nguồn tin này, thiết kế của iPhone Ultra đã được Apple hoàn thiện và các nhà cung cấp hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm. Điều này cho thấy quá trình sản xuất các mẫu iPhone mới đang diễn ra đúng tiến độ chuẩn bị cho sự kiện ra mắt thường niên vào tháng 9.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Sự khác biệt giữa hai báo cáo khiến nhiều người đặt câu hỏi đâu mới là thông tin đáng tin cậy. Trên thực tế, Apple gần như không bình luận về các sản phẩm chưa ra mắt, vì vậy mọi thông tin hiện nay vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn từ chuỗi cung ứng và giới phân tích.

Một khả năng được nhiều chuyên gia nhắc đến là cả hai dự báo đều có thể đúng ở một mức độ nhất định. Apple vẫn có thể giới thiệu và mở bán iPhone Ultra ngay trong tháng 9, đồng thời chỉ cung cấp lượng hàng ban đầu khá hạn chế. Khi đó, người dùng vẫn có thể đặt mua máy nhưng số lượng giao ngay sẽ không nhiều.

Nếu kịch bản này xảy ra, những chiếc iPhone Ultra đầu tiên có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng", đặc biệt khi đây là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple - sản phẩm được giới công nghệ theo dõi suốt nhiều năm qua.

Các báo cáo trước đó cũng dự đoán iPhone Ultra sẽ có giá khởi điểm khoảng 2.500 USD (khoảng 65,7 triệu đồng), thuộc nhóm smartphone đắt nhất của "Nhà Táo". Dù mức giá cao có thể khiến lượng khách hàng bị thu hẹp, sức hút từ một thiết bị hoàn toàn mới vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra nhu cầu đáng kể trong giai đoạn đầu.