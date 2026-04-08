iPhone Fold chính thức bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm

Theo nguồn tin rò rỉ Instant Digital của Trung Quốc, đối tác Foxconn của Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm iPhone Fold. Sản xuất thử nghiệm diễn ra trước khi sản xuất hàng loạt, dự kiến ​​Apple bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 7 nếu không có vấn đề phát sinh.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Cho đến nay, Apple vẫn đang đi đúng hướng để ra mắt iPhone Fold vào năm 2026 dù có thể không phải vào tháng 9. Thay vào đó, "siêu phẩm" này có thể ra mắt vào một thời điểm nào đó sau iPhone 18 Pro, muộn nhất là vào tháng 12. "Nhà Táo" có thể công bố các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone Fold cùng lúc tại sự kiện iPhone tháng 9 nhưng việc bán ra sẽ được tách riêng.

iPhone Fold sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, dự kiến ​​có kích thước màn hình khoảng 5,5 inch khi gập lại và khoảng 7,8 inch khi mở ra. Apple dự định sử dụng tỷ lệ khung hình rộng hơn 4:3, khiến sản phẩm có hình dạng tương tự như iPad - rộng hơn và ngắn hơn so với nhiều điện thoại thông minh màn hình gập cạnh tranh trên thị trường.

Apple dự định làm cho iPhone Fold mỏng chỉ 4,5mm khi mở ra. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ không có thiết lập camera ba ống kính, không có ống kính Telephoto, không thể sử dụng Face ID. Các tin đồn cho hay, iPhone Fold sẽ có nút Touch ID ở cạnh bên giống như iPad. Apple đang tập trung vào việc giảm thiểu nếp gấp và đã đạt được thiết kế với nếp gấp gần như vô hình ở giữa khi thiết bị mở ra.

