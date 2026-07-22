Thêm chi tiết về iPhone Ultra được hé lộ qua iOS 27

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Apple đang chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, "gã khổng lồ" Cupertino vẫn chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của iPhone Ultra.

Mới đây, bản beta dành cho nhà phát triển iOS 27 mới nhất đã chứa bằng chứng cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên đang trên đường ra mắt.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Thông thường, smartphone màn hình gập kiểu sách sẽ có hai pin, mỗi pin được đặt ở một nửa thiết bị. Các tin đồn cho hay, iPhone Ultra sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự, chi tiết này đã được xác nhận bởi bản beta dành cho nhà phát triển iOS 27 thứ tư.

Dự kiến, chiếc iPhone Ultra sẽ cùng xuất hiện với iPhone 18 Pro vào tháng 9 năm nay.

Về dung lượng pin, hai viên pin của iPhone Ultra sẽ có dung lượng định mức là 1.921mAh và 2.962mAh, tổng cộng là 4.883mAh. Dung lượng được quảng cáo có thể là 5.000mAh, thấp hơn con số 5.800mAh được đưa ra trong một số tin đồn trước đó.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Nhìn chung, viên pin 5.000mAh của iPhone Ultra vẫn sẽ nhỉnh hơn các điện thoại màn hình gập khác dù vẫn kém xa so với pin silicon-carbon 6.660mAh được tìm thấy trong các điện thoại màn hình gập của Trung Quốc.

Mặc dù gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập khá muộn, iPhone Ultra được dự đoán có hiệu năng tốt hơn các sản phẩm điện thoại màn hình gập của Samsung. Trong khi công ty Hàn Quốc dự kiến ​​chỉ xuất xưởng từ 5,5 đến 6 triệu chiếc điện thoại màn hình gập trong năm nay, Apple đặt mục tiêu xuất xưởng 10 triệu chiếc.

Samsung đã mất gần 14% thị phần vào tay Motorola năm ngoái và dự kiến ​​mất thêm nhiều thị phần hơn nữa vào tay Apple trong năm nay nếu iPhone Ultra được bán ra.