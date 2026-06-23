Xiaomi 18 Pro lộ tính năng màn hình mới khiến nhiều người có thể muốn đổi máy sớm

Gần đến ngày ra mắt, thông tin về dòng sản phẩm Xiaomi 18 đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng. Dự kiến, các mẫu điện thoại này sẽ có những nâng cấp ấn tượng về màn hình, bảo mật và hệ thống camera.

Ảnh minh hoạ.

Theo các nguồn tin uy tín từ leaker Digital Chat Station và Smart Pikachu, Xiaomi đang thử nghiệm một mẫu flagship Pro mới với màn hình 2K thế hệ tiếp theo, đi kèm công nghệ bảo vệ quyền riêng tư tích hợp. Giải pháp này kết hợp giữa phần cứng và phần mềm nhằm hạn chế góc nhìn, giúp người xung quanh khó có thể nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình. Mặc dù tên thiết bị chưa được công bố, các chuyên trang nhận định đó chính là Xiaomi 18 Pro.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Samsung cũng đang nghiên cứu các giải pháp màn hình bảo mật tương tự cho các thiết bị Galaxy cao cấp trong tương lai, cho thấy rằng màn hình tập trung vào bảo mật có thể trở thành xu hướng mới trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp.

Ngoài ra, Smart Pikachu cũng cho biết dòng Xiaomi 18 có thể được giới thiệu vào tháng 9 tới. Dòng máy này được kỳ vọng sẽ duy trì thiết kế màn hình phụ phía sau, đồng thời nâng cấp khả năng nhiếp ảnh với cảm biến chính LOFIC 200MP tùy chỉnh. Màn hình của thiết bị cũng được cho là sẽ có bán kính bo góc lớn hơn, độ phân giải 2K hiệu dụng và độ sáng tối đa cao hơn so với thế hệ trước.

Về phần mềm, dòng Xiaomi 18 dự kiến sẽ chạy trên giao diện người dùng HyperOS 4, với phong cách trực quan mới lấy cảm hứng từ ánh sáng và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sâu hơn vào các ứng dụng. Đặc biệt, sản phẩm này sẽ có một nút chuyên dụng cho AI.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, Xiaomi 18 Series có thể là bản nâng cấp đáng chú ý nhất của hãng trong thời gian gần đây, đặc biệt ở khía cạnh màn hình và bảo mật.