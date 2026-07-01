Redmi K90 Ultra ra mắt: Màn 165Hz, pin 8.550 mAh

Sau nhiều tháng xuất hiện trong các tin đồn và rò rỉ, Xiaomi đã chính thức ra mắt điện thoại K90 Ultra. Đây là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một smartphone hiệu năng cao với mức giá hợp lý, đặc biệt dành cho game thủ.

Redmi K90 Ultra ra mắt.

Redmi K90 Ultra sở hữu màn hình AMOLED phẳng 6.83 inch, độ phân giải 1,280 x 2,772 pixel, hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz và độ sáng tối đa 3,500 nits. Công nghệ làm mờ DC toàn dải cũng được tích hợp, giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Về hiệu năng, điện thoại được trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Mặc dù không phải là SoC mạnh nhất của Qualcomm hiện nay, nhưng K90 Ultra có quạt tản nhiệt chủ động giúp giảm nhiệt độ lên đến 10°C, đảm bảo hiệu suất ổn định trong các phiên chơi game dài. Ngoài ra, máy còn có chip xử lý đồ họa D2 độc lập, mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời.

Về khả năng chụp ảnh, Redmi K90 Ultra được trang bị hệ thống camera kép ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50MP với công nghệ chống rung quang học (OIS) và camera siêu rộng 8MP. Camera selfie 20MP ở mặt trước cũng đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hàng ngày.

Điểm nổi bật của K90 Ultra là viên pin 8.550 mAh, một con số thường thấy trên các mẫu tablet hoặc điện thoại siêu pin có thân máy to dày. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc ngược 22.5W và đi kèm củ sạc GaN 100W trong hộp. Hệ thống loa kép được tinh chỉnh bởi Bose cũng cho thấy Xiaomi muốn biến thiết bị này thành một cỗ máy giải trí toàn diện, không chỉ đơn thuần là điện thoại chơi game.

Redmi K90 Ultra đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69, đồng thời chạy HyperOS 3 dựa trên Android 16 ngay khi xuất xưởng. Sản phẩm được mở bán với ba màu sắc: Bạc Không Gian, Đen Bóng và Xanh Da Trời. Giá khởi điểm cho phiên bản 12GB + 256GB là 2.999 nhân dân tệ (khoảng 11,6 triệu đồng), trong khi các phiên bản 12GB + 512GB và 16GB + 512GB có giá lần lượt là 3.499 nhân dân tệ (khoảng 13,56 triệu đồng) và 3.699 nhân dân tệ (khoảng 14,3 triệu đồng).