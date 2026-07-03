Redmi Note 17 Series được xác nhận ra mắt với pin 10.000 mAh, hiệu năng khủng

Xiaomi vừa công bố dòng smartphone Redmi Note đã chính thức cán mốc 500 triệu máy bán ra trên toàn cầu sau 12 năm có mặt trên thị trường. Đây là một cột mốc đáng nhớ, khẳng định vị thế của Xiaomi trong phân khúc smartphone tầm trung, theo Gizmochina.

Cùng với thông báo này, Xiaomi cũng xác nhận dòng sản phẩm Redmi Note 17 sẽ được ra mắt vào cuối tháng 7. Hãng tiết lộ những nâng cấp đáng chú ý về màn hình, thời lượng pin, độ bền và trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Theo Xiaomi, dòng Redmi Note từ lâu đã đóng vai trò là "xương sống" trong danh mục smartphone tầm trung của hãng, và thế hệ mới sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý mang đến cấu hình mạnh mẽ với mức giá dễ tiếp cận.

Một điểm đáng chú ý là chiến lược đặt tên sản phẩm. Thay vì ra mắt Redmi Note 16 như nhiều người dự đoán, Xiaomi đã quyết định chuyển thẳng sang Redmi Note 17 nhằm đồng bộ với hệ sinh thái sản phẩm mới của hãng. Động thái này không chỉ giúp thống nhất cách đặt tên giữa các dòng máy mà còn tạo cảm giác về một thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới.

Mặc dù Xiaomi vẫn chưa công bố cấu hình chính thức, các nguồn tin rò rỉ cho biết dòng Redmi Note 17 có thể bao gồm ba phiên bản: Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro và Redmi Note 17 Pro Max.

Theo các báo cáo, Redmi Note 17 tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng 6.83 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K, vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4, sạc nhanh 67W, camera chính 50MP và cảm biến vân tay quang học dưới màn hình.

Ở phân khúc cao hơn, Redmi Note 17 Pro được cho là sẽ trang bị màn hình 1.5K, chip Snapdragon 6 Gen 5, viên pin lên tới 9,000mAh, camera chính 50MP, hệ thống loa kép và khả năng kháng nước toàn diện. Trong khi đó, Redmi Note 17 Pro Max hứa hẹn nổi bật với màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 7500, pin dung lượng lên tới 10.100 mAh, camera chính 200MP cùng thiết kế đạt chuẩn chống nước.

Sự ra mắt của dòng sản phẩm mới này hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và củng cố vị thế của Xiaomi trong thị trường smartphone tầm trung.