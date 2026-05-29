Tính năng độc quyền của Galaxy S26 Ultra sắp miễn phí trên điện thoại Xiaomi?

Dòng Galaxy S26 đã thu hút sự chú ý với nhiều tính năng nổi bật, trong đó có Bixby được nâng cấp, màn hình khóa ngang trong ứng dụng camera và tính năng xóa âm thanh. Tuy nhiên, tính năng mà nhiều người dùng đánh giá cao nhất chính là Privacy Display, nhưng chỉ độc quyền trên Galaxy S26 Ultra.

Privacy Display được Samsung phát triển nhằm giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách làm cho màn hình khó nhìn thấy từ các góc cạnh. Khi được kích hoạt, chỉ có người sử dụng mới có thể xem nội dung trên màn hình. Đặc biệt, người dùng có thể điều chỉnh mức độ hiển thị từ các góc nhìn khác nhau, cũng như tùy chỉnh để ẩn toàn bộ màn hình hoặc chỉ một khu vực nhất định như thanh thông báo.

Xiaomi khiến Samsung phải “xấu hổ”?

Trong khi Samsung cho rằng hạn chế phần cứng khiến Privacy Display chỉ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra, nhiều thương hiệu smartphone khác như Xiaomi đang nghiên cứu phát triển phiên bản của riêng mình. Đặc biệt hơn, giải pháp mà Xiaomi hướng đến lại rất đáng xem.

Cụ thể, báo cáo từ nguồn rò rỉ đáng tin cậy Yogesh Brar trên X, Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt tính năng mới cùng với bản cập nhật HyperOS 4 vào cuối năm nay. Điều đó cho thấy Xiaomi có thể cung cấp tính năng này thông qua bản nâng cấp phần mềm, thay vì yêu cầu phần cứng như Samsung.

Nếu Xiaomi thực hiện thành công việc bổ sung tính năng này qua bản cập nhật phần mềm, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm chế độ hiển thị riêng tư trên nhiều thiết bị, từ cao cấp như Xiaomi 17 đến các mẫu giá rẻ như Poco X6 Pro. Nhờ vậy, Xiaomi có thể tránh được những phàn nàn mà người dùng Galaxy S26 Ultra đang gặp phải, như màn hình tối hơn so với phiên bản trước.

Quan trọng hơn, nhiều người dùng bày tỏ sự thất vọng khi tính năng Privacy Display chỉ có trên Galaxy S26 Ultra, trong khi không phải ai cũng có khả năng chi trả hơn 30 triệu đồng cho thiết bị này. Quyền riêng tư không nên là một đặc quyền mà cần được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về cách Xiaomi sẽ triển khai tính năng này qua bản nâng cấp phần mềm, liệu họ sẽ sử dụng công nghệ tương tự như Privacy Shade của BlackBerry hay phát triển một tính năng hoàn toàn mới. Thời gian sẽ trả lời khi HyperOS 4 ra mắt.