Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt thị trường quốc tế với camera LOFIC mới

Sau một thời gian dài vắng bóng tại thị trường châu Âu và quốc tế trong phân khúc cao cấp, dòng sản phẩm Xiaomi 18 Pro có khả năng sẽ là thế hệ đầu tiên được trang bị hệ thống camera Leica, đánh dấu sự trở lại của hãng trên sân chơi toàn cầu. Trước đây, các mẫu máy cao cấp của Xiaomi thường mất gần nửa năm để ra mắt phiên bản quốc tế, như trường hợp của dòng Xiaomi 17.

Xiaomi cũng không cung cấp nhiều lựa chọn giữa mẫu flagship tiêu chuẩn và phiên bản Ultra cao cấp nhất, ngoại trừ dòng T-series. Mặc dù chiến lược này không mấy lý tưởng, nhưng nó đã được áp dụng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo thông tin từ leaker uy tín Kartikey Singh, người nổi tiếng với những dự đoán chính xác về sản phẩm Xiaomi, chiến lược này có thể sẽ thay đổi vào năm 2026.

Mặc dù Kartikey ám chỉ thông qua chữ "X" cho màn ra mắt tại châu Âu của Xiaomi 18 Pro, nhiều người cho rằng việc giới thiệu Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max ra thị trường quốc tế một cách kịp thời sẽ là một bước đi thông minh, mang lại lợi thế cạnh tranh cho Xiaomi.

Một điểm nhấn đáng chú ý là màn hình phụ tích hợp ngay trên cụm camera, tính năng độc đáo này hiện chưa bị đối thủ nào sao chép và hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng bên ngoài Trung Quốc. Thêm vào đó, các nguồn tin cho biết Xiaomi đang lên kế hoạch trang bị một màn hình phụ lớn hơn, sáng hơn với viền mỏng hơn cho các thiết bị kế nhiệm.

Về khả năng chụp ảnh, hệ thống camera Leica dự kiến sẽ được trang bị công nghệ hoàn toàn mới. Theo Kartikey Singh, các nhà cung cấp cảm biến sẽ vẫn giữ nguyên với Omnivision cho phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn và SmartSens cho hai mẫu Pro.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thế hệ cảm biến LOFIC mới được kỳ vọng sẽ nâng cao dải nhạy sáng (dynamic range) lên một tầm cao mới. Ngoài ra, một camera góc siêu rộng mới sẽ thay thế cảm biến ISOCELL JN5 lỗi thời, dự kiến sẽ được trang bị trên toàn bộ dòng Xiaomi 18.