Xiaomi 18 rò rỉ thiết kế mới với màn hình phụ từ tính tháo rời cực dị

Thế hệ flagship tiếp theo của Xiaomi có thể sẽ mang đến một sự thay đổi thiết kế táo bạo. Theo thông tin từ blogger công nghệ Smart Pikachu, hãng đang thử nghiệm nguyên mẫu Xiaomi 18 với một màn hình mở rộng từ tính có kích thước lớn, sử dụng thiết kế hình chữ nhật. Mặc dù tên gọi chính thức của dòng sản phẩm này vẫn chưa được xác định, nhưng các cuộc thảo luận xung quanh thông tin rò rỉ cho thấy Xiaomi đang ấp ủ một concept màn hình phụ dạng phụ kiện tháo rời cho tương lai.

Ảnh minh hoạ.

Không chỉ Xiaomi, nhiều nhà sản xuất khác cũng đang nghiên cứu ý tưởng màn hình mở rộng bằng nam châm. Điểm khác biệt so với các sản phẩm trước đây, như chiếc Xiaomi 17 Pro Max, là màn hình phụ này sẽ không gắn cố định vào mặt lưng, mà là một module có thể tháo rời và gắn trực tiếp vào điện thoại. Điều này mang lại sự linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, cho phép người dùng chỉ gắn thêm màn hình phụ khi cần thiết, giúp điện thoại không bị dày hay cồng kềnh.

Thông tin này càng thu hút sự chú ý khi nhiều người dùng đặt câu hỏi liệu tính năng này có xuất hiện trên Xiaomi 18 Ultra hay Xiaomi 18 Pro Max. Blogger Smart Pikachu cho biết tên gọi "18" vẫn chưa được chốt, cho thấy Xiaomi vẫn đang trong giai đoạn định hình thương hiệu cho dòng flagship tiếp theo. Khi được hỏi về việc liệu phụ kiện này có yêu cầu mua thêm hay không, blogger này trả lời ngắn gọn: "Tính linh hoạt cao hơn", ngầm khẳng định rằng hãng đang xem xét concept màn hình phụ như một module tùy chọn, thay vì là một bộ phận cố định.

Nếu được hiện thực hóa, màn hình phụ từ tính sẽ mở ra nhiều tiện ích cho người dùng, như:

- Chụp ảnh selfie: Người dùng có thể sử dụng màn hình ngoài để chụp ảnh tự sướng bằng camera sau chất lượng cao.

- Quay video: Các nhà sáng tạo nội dung sẽ dễ dàng theo dõi khung hình khi quay bằng camera sau.

- Chơi game: Màn hình thứ hai có thể hiển thị các công cụ và phím điều khiển, giúp tối ưu hóa trải nghiệm chơi game.

- Tối ưu thiết kế: Xiaomi sẽ giữ cho điện thoại mỏng nhẹ nhất có thể, đồng thời cung cấp tính năng nâng cao qua phụ kiện rời.

Điều này đặc biệt quan trọng nếu Xiaomi không ra mắt Xiaomi 18 Ultra truyền thống trong năm nay. Trong trường hợp đó, Xiaomi 18 Pro Max hoặc một mẫu điện thoại màn hình lớn khác có thể cần tích hợp những tính năng tiên tiến nhất của dòng flagship, bao gồm phần cứng camera hiện đại và các phụ kiện màn hình dạng mô-đun.