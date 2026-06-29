Asus công bố laptop ExpertBook Ultra giá cả trăm triệu đồng

Asus vừa giới thiệu mẫu laptop ExpertBook Ultra hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp với thiết kế siêu nhẹ, phần cứng AI cùng nhiều tính năng bảo mật tích hợp.

Asus ExpertBook Ultra.

ExpertBook Ultra sử dụng khung hợp kim nhôm - magie AZ31B, trọng lượng từ 0,99kg và độ mỏng 10,9mm. Máy được hãng quảng cáo là đã trải qua quá trình kiểm thử độ bền theo chuẩn MIL-STD-810H, bề mặt phủ Nano Ceramic có độ cứng 9H nhằm tăng khả năng chống trầy xước và mài mòn.

Về cấu hình, máy được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra X9 Series 3 mới, đồ họa tích hợp Intel Arc B390 cùng bộ xử lý AI (NPU), đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC. Hãng cho biết hệ thống tản nhiệt cho phép CPU hoạt động ở mức công suất 50W liên tục, hỗ trợ RAM tốc độ lên tới 9.600 MT/s và ổ cứng SSD PCIe Gen5, pin 70Wh cho thời lượng sử dụng lên tới 26 giờ.

ExpertBook Ultra sở hữu màn hình cảm ứng Tandem OLED hai lớp kích thước 14-inches, độ phân giải 3K (2.880 x 1.800 pixels), hỗ trợ tần số quét biến thiên 30 - 120 Hz, độ sáng HDR tối đa 1.400 nit và được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass Matte chống lóa. Máy còn tích hợp hệ thống 6 loa Dolby, bàn phím có đèn nền với hành trình phím 1,5mm, touchpad phản hồi xúc giác (haptic touchpad).

Ở khả năng bảo mật và AI, sản phẩm được tích hợp bộ công cụ Asus MyExpert gồm AI Chat, AI Writer, AI ExpertMeet, Mail Master và Knowledge Hub. Thiết bị còn có BIOS tự phục hồi, webcam tích hợp nắp che vật lý, cảm biến vân tay và camera hồng ngoại hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật NIST SP 800-193.

Asus ExpertBook Ultra có hai tùy chọn cấu hình: Phiên bản RAM 32GB + SSD 1TB PCIe Gen4 giá 68 triệu đồng; phiên bản sử dụng Intel Core Ultra X7-358H, RAM 64GB, SSD 2TB PCIe Gen5 cùng màn hình Tandem OLED có giá 100 triệu đồng.