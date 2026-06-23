Bí mật đằng sau thiết kế touchpad lệch trái của một số laptop

Nếu từng sử dụng một chiếc laptop có bàn phím số (numpad), người dùng có thể nhận thấy touchpad của máy không nằm chính giữa thân máy mà được đặt lệch về bên trái. Đây không phải một lỗi thiết kế mà là có chủ ý của các nhà sản xuất.

Touchpad đặt bên trái xuất hiện trên các laptop đi kèm bàn phím số.

Nhiều người cho rằng touchpad nên được đặt ở trung tâm để tạo cảm giác cân đối. Tuy nhiên, khi laptop được trang bị bàn phím số, cụm phím chính dùng để gõ văn bản sẽ bị dịch sang bên trái. Nếu touchpad vẫn nằm chính giữa thân máy, nó sẽ không còn thẳng hàng với vị trí tay của người dùng khi đánh máy.

Để khắc phục vấn đề này, các nhà sản xuất thường đặt touchpad ngay bên dưới cụm phím chính, thay vì căn theo trung tâm của phần kê tay hoặc thân máy. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng chuyển từ gõ phím sang điều khiển con trỏ mà không cần thay đổi nhiều vị trí tay.

Một lý do khác liên quan đến sự thoải mái khi sử dụng. Nếu touchpad được đặt ở giữa thân máy trên những chiếc laptop có numpad, cổ tay hoặc lòng bàn tay có thể vô tình chạm vào bề mặt cảm ứng trong lúc gõ. Dù các laptop hiện đại đều được trang bị công nghệ nhận diện lòng bàn tay để hạn chế thao tác ngoài ý muốn, việc đặt touchpad lệch sang trái vẫn giúp giảm nguy cơ này ngay từ khâu thiết kế.

Thiết kế đảm bảo tính công thái học khi sử dụng.

Cách bố trí trên đặc biệt phổ biến ở các mẫu laptop màn hình lớn từ 15 inch trở lên, nơi bàn phím số thường được tích hợp để phục vụ công việc nhập liệu. Trong khi đó, các mẫu laptop nhỏ hơn, không có numpad, thường sở hữu touchpad nằm gần vị trí trung tâm hơn do bàn phím được bố trí đối xứng.

Vì vậy, khi thấy touchpad nằm lệch sang bên trái, người dùng không nên cho rằng nhà sản xuất đã thiết kế sai. Trên thực tế, đó là một lựa chọn nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện và tự nhiên hơn cho người dùng hằng ngày.