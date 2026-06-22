Asus ra mắt loạt laptop gaming, có mẫu giá "sốc" gần 200 triệu đồng

Ngày 19/6/2026, thương hiệu Asus ROG chính thức giới thiệu dải sản phẩm laptop gaming cao cấp thế hệ 2026 tại thị trường Việt Nam. Các thiết bị được mở bán trong đợt này bao gồm dòng máy màn hình kép Rog Zephyrus duo cùng bộ đôi mỏng nhẹ Rog Zephyrus G14 và Rog Zephyrus G16, đều sử dụng vi xử lý Intel kiến trúc Panther Lake mới nhất phối hợp với card đồ họa kiến trúc Blackwell thuộc dòng Nvidia GeForce RTX 50 series.

Rog Zephyrus Duo

Sản phẩm trung tâm của đợt ra mắt là Rog Zephyrus Duo (mã hiệu GX651), dòng laptop thiết kế hai màn hình kích thước 16 inch trong cùng một thân máy. Máy tích hợp chân đế dựng 90 độ và bản lề 320 độ hỗ trợ biến đổi 5 chế độ sử dụng. Cả hai màn hình đều dùng tấm nền cảm ứng OLED độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz, đạt độ phủ màu 100% DCI-P3 và chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000.

Mẫu Rog Zephyrus Duo.

Về cấu hình, Rog Zephyrus Duo trang bị bộ xử lý Intel Core ultra 9 386H (16 nhân, 16 luồng, NPU xử lý AI đạt 50 TOPS) đi kèm card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5090 có mức TGP tối đa 150W. Hệ thống được làm mát bằng giải pháp tản nhiệt buồng hơi kết hợp keo kim loại lỏng, hai quạt tản nhiệt và lớp phủ cách nhiệt nano than chì. Thiết bị sở hữu RAM 64GB LPDDR5X, ổ cứng 2TB PCIe 5.0 SSD, pin công suất 90Wh, kết nối Wi-Fi 7 và tích hợp đầy đủ các cổng Thunderbolt 4, HDMI 2.1 cùng đầu đọc thẻ SD UHS-II.

Sản phẩm có trọng lượng 2,82 Kg và được bán với mức giá 199.990.000 đồng.

Rog Zephyrus G14 (GU405) và Rog Zephyrus G16 (GU606)

Đối với phân khúc mỏng nhẹ di động, bộ đôi Rog Zephyrus G14 (GU405) và Rog Zephyrus G16 (GU606) được chế tạo từ khung vỏ hợp kim nhôm nguyên khối. Điểm nhấn ngoại hình của hai dòng máy này nằm ở dải đèn Splash Lighting mặt lưng được nâng cấp lên 35 vùng LED hiệu ứng. Cả hai model đều chạy chip Intel Core ultra 9 386H.

Mẫu Rog Zephyrus G14 sử dụng đồ họa lên đến RTX 5080, RAM 32GB, SSD 1TB, pin 73Wh, tản nhiệt bằng 4 ống dẫn nhiệt phối hợp quạt Arc Flow 2.0 và có trọng lượng 1.58kg. Trong khi đó, Rog Zephyrus G16 hỗ trợ tùy chọn cấu hình đồ họa lên đến RTX 5090, RAM 64GB, SSD 2TB, trang bị tản nhiệt buồng hơi, pin 60Wh và có trọng lượng từ 1,85 Kg.

Rog Zephyrus G16.

Về khả năng hiển thị, hai dòng máy này ứng dụng công nghệ màn hình OLED Rog nebula HDR đạt độ sáng tối đa 1.100 nit, thời gian phản hồi 0,2 mili-giây, hỗ trợ chống phản chiếu Anti Reflection và tương thích Nvidia G-Sync. Phiên bản Rog Zephyrus G14 trang bị màn hình 3K tần số quét 120Hz, còn bản Rog Zephyrus G16 sở hữu màn hình 2.5K với tần số quét nâng lên mức 240Hz.

Tại thị trường Việt Nam, Rog Zephyrus G14 có giá khởi điểm từ 96.990.000 đồng áp dụng cho tùy chọn đồ họa RTX 5070Ti. Bản Rog Zephyrus G16 có giá khởi điểm từ 73.990.000 đồng dành cho cấu hình chạy RTX 5060.