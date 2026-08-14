Đồng hồ tận thế nhích về mốc 85 giây: Nhân loại tiến sát thảm họa nhất lịch sử

Hội đồng Science and Security vừa chính thức đặt Đồng hồ Tận thế (Doomsday Clock) ở mốc 85 giây trước nửa đêm. Đây là thời điểm chiếc đồng hồ biểu tượng tiến gần nhất tới thảm họa kết thúc văn minh nhân loại. Quyết định nhích kim đồng hồ xuất phát từ nguy cơ hạt nhân cùng tác động khí hậu nghiêm trọng. Ngoài ra, nghiên cứu sinh học và sự phát triển AI quân sự cũng đẩy nhân loại vào nguy hiểm.

Hình minh họa đồng hồ tận thế (Doomsday Clock).

Sự suy giảm quan hệ giữa các cường quốc đã làm xói mòn khuôn khổ kiểm soát vũ khí quốc tế. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều gia tăng nỗ lực hiện đại hóa kho hạt nhân của mình. Đồng thời, việc Hiệp ước New START hết hiệu lực càng làm tăng thêm các rủi ro chiến lược. Các cuộc xung đột tại Ukraine hay căng thẳng Iran cũng góp phần kích hoạt cảnh báo này.

Bên cạnh nguy cơ quân sự, biến đổi khí hậu toàn cầu cũng đang tăng tốc ở mức báo động. Nồng độ CO2 đạt 150% thời tiền công nghiệp trong khi mực nước biển chạm mốc kỷ lục. Các đợt hạn hán gay gắt và sóng nhiệt chết người là bằng chứng cho sự suy ngoái. Tuy nhiên, phản ứng chính sách của các quốc gia vẫn bị đánh giá là hoàn toàn chưa đủ.

Trong lĩnh vực sinh học, rủi ro mới đến từ việc tạo ra các sinh vật tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Việc ứng dụng AI vào thiết kế mầm bệnh cũng như hệ thống chỉ huy hạt nhân gây lo ngại lớn. Sự thất bại trong năng lực lãnh đạo đã khiến thế giới đối mặt nhiều thách thức ổn định. Các chuyên gia kêu gọi lập hàng rào pháp lý và cắt giảm nhiên liệu hóa thạch ngay.

Hội đồng Khoa học và An ninh (SASB).

Được khởi xướng từ năm 1947 bởi các nhà khoa học dự án Manhattan, chiếc đồng hồ mang ý nghĩa cảnh báo lớn. Tạp chí Science and Security đặt ra biểu tượng này nhằm truyền tải nguy cơ diệt vong. Với sự tham vấn từ 8 nhà khoa học đoạt giải Nobel, đây là chỉ số đo lường độ tổn thương toàn cầu. Quyết định mới nhất gửi đi thông điệp khẩn cấp về sự sinh tồn của hành tinh.