ROG Zephyrus G14 2026 - laptop gaming mỏng nhẹ, giá 120 triệu đồng

ROG Zephyrus G14 GU405A là laptop chơi game mạnh hàng đầu của Asus nhưng khác biệt với các model truyền thống nhờ kiểu dáng nhỏ gọn tương tự dòng máy văn phòng. Phiên bản 2026 không quá khác biệt về thiết kế nhưng có nhiều thay đổi về phần cứng bên trong khi chuyển từ vi xử lý AMD sang CPU Panther Lake của Intel với ưu điểm lớn về thời lượng pin. Sản phẩm cũng có những nâng cấp đáng chú ý khác về màn hình OLED, khe cắm thẻ nhớ SD cùng các trang bị hàng đầu trên laptop hiện nay về chuẩn kết nối.

Laptop mới là một trong số rất ít sản phẩm trên thị trường trang bị card đồ họa mạnh RTX 5080, cùng với các mẫu như Legion Pro 7i Gen 10 hay MSI Vector 16 HX. Các dòng có cấu hình mạnh hơn như Zephyrus G16, Zephyrus DUO GX651, Acer Predator Helios PH18-73-98AQ dùng card đồ họa RTX 5090 có giá 170-200 triệu đồng.

Thiết kế bên ngoài của ROG Zephyrus G14 2026 ít thay đổi so với thế hệ trước, điểm nhấn lớn nhất là cân nặng 1,57 kg, mỏng 15,9 mm, thông số hiếm có trên một laptop dùng card đồ họa RTX 50 series. Độ hoàn thiện cũng là ưu điểm nổi trội với khung được cắt CNC, chất liệu hợp kim nhôm-magie siêu nhẹ. Thiết kế bản lề Easylift độc quyền của Asus cho phép đóng mở ở nhiều góc và có thể dùng một tay để thao tác mở máy. Phía trên nắp máy còn có dải đèn LED RGB có thể điều chỉnh qua ứng dụng giúp cá nhân hóa cũng như thể hiện chất gaming của sản phẩm.

ROG Zephyrus G14 phiên bản 2026 chuyển từ CPU AMD Ryzen sang dòng Panther Lake mới của Intel. Thay đổi này giúp cải thiện hiệu năng đơn nhân CPU, yếu tố quan trọng để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm pin hơn. Bản GU405A dùng Core Ultra 9 386H với 16 nhân và GPU RTX 5080 có TGP tối đa 130 W thay vì mức 120 W của năm ngoái giúp đây là một trong số ít laptop 14 inch mạnh nhất thị trường. Với CPU, ngay cả khi chơi game cũng chỉ tiêu thụ điện năng khoảng 20-25 W.

Với các game nặng AAA như Cyberpunk 2077, mức thiết lập đồ họa cao, độ phân giải 3K, máy vẫn duy trì tốc độ khung hình khá mượt, gần 100 fps (không bật chế độ Tạo khung hình Frame Gen).

Một trong những điểm yếu của G14 năm ngoái là màn hình có độ sáng hạn chế khi xem nội dung HDR đã được khắc phục trên bản mới. Model 2026 giữ tấm nền OLED độ phân giải 2,8K, tần số quét 120 Hz nhưng độ sáng tăng đáng kể. Độ sáng SDR hơn 500 nit trong khi hiển thị HDR có thể lên tới gần 1.200 nit. Ngay cả khi muốn sử dụng máy cho mục đích chỉnh sửa ảnh hay video, G14 2026 vẫn có nhiều profile màu chính xác cho P3 cũng như sRGB.

Là mẫu laptop chơi game nhưng chất lượng bàn phím của ROG Zephyrus G14 2026 rất ấn tượng với hành trình phím 1,7 mm. Cảm giác gõ thoải mái, nhạy, độ nảy tốt và âm thanh gõ phím đanh, dứt khoát. Khi gõ nhanh máy cũng không bị tình trạng dính phím nhưng các phím điều hướng kích thước hơi nhỏ, khó thao tác. Bàn phím của ROG Zephyrus G14 vẫn có đèn nền với hiệu ứng RGB có thể điều chỉnh trong phần mềm, tương thích với bên mặt ngoài.

Trackpad của máy cũng là điểm cộng với thao tác nhấp chuột không cần tốn nhiều lực, bàn hạn chế bám vân tay nên duy trì trải nghiệm mượt ngay cả khi tay có mồ hôi nhẹ.

Máy trang bị đầy đủ cổng kết nối như HDMI, USB-A, USB-C dùng chuẩn Thunderbolt 4 cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao và cả sạc. Điểm mới là máy có thêm khe cắm thẻ nhớ SD kích thước tiêu chuẩn thay vì microSD như năm trước. Dù không hỗ trợ chuẩn cao cấp SD-Express, khe cắm này vẫn cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh, hơn 300 MB/giây, phù hợp cho người làm nội dung, cần sao chép dữ liệu nhanh từ máy ảnh, máy quay. Máy cũng dùng Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0 mới nhất.

Thiết kế mỏng nhẹ nhưng khả năng tản nhiệt của G14 vẫn rất tốt. Ngay cả khi hoạt động ở mức hiệu năng cao, khu vực nóng nhất là trung tâm bàn phím, gần với bản lề với mức nhiệt khoảng 40 độ C. Vị trí hai bên mát hơn đáng kể do là các vị trí đặt quạt gió. Người dùng có thể sử dụng thêm các dock tản nhiệt để bổ trợ nếu chơi game trong thời gian dài, tăng tuổi thọ máy.

Card đồ họa RTX 5070 có VRAM 16 GB GDDR7, bộ nhớ LPDDR5X 8533 MT/giây 32 GB. Bộ nhớ SSD 2 TB dùng chuẩn PCIe 4.0 và thêm một khe mở rộng M.2 PCIe.

Máy có hai chế độ hiệu năng cao là Turbo và Performace tương ứng khi chơi các game AAA hoặc xử lý đồ họa nặng. Độ ồn của quạt tản nhiệt đo được khoảng 35-50 dB, đủ nghe thấy ở khoảng cách gần nhưng cũng dễ lẫn với tiếng game phát ra từ máy. Xét tổng thể, độ ồn trên G14 2026 có sự cải thiện đáng kể so với phiên bản 2025. Với tác vụ hàng ngày, người dùng hoàn toàn có thể bật chế độ im lặng, quạt tản nhiệt sẽ được tắt trong hầu hết thời gian sử dụng, đặc biệt khi sử dụng trong môi trường văn phòng.

Bộ nguồn lớn công suất tới 250 W đi kèm máy, sử dụng khi người dùng cần chơi game hoặc xử lý tác vụ đồ họa nặng. Ở những bài kiểm tra tải nặng nhất, máy sẽ tiêu thụ tối đa khoảng 230 W, ổn định ở mức 170-180 W. Dung lượng pin của máy không thay đổi so với phiên bản cũ ở mức 73 Wh. Tuy nhiên, việc chuyển sang dùng chip Intel giúp máy có thời lượng pin lâu hơn. Theo thử nghiệm của Notebookcheck, độ sáng màn hình ở mức 150 nit, mẫu mới có thể xem video liên tục qua wifi trong 14,5 tiếng, nhiều hơn 4 tiếng so với bản cũ.

Laptop giá trên trăm triệu đồng của Asus đi kèm nhiều phụ kiện với hộp có logo ROG đặc trưng. Ngoài bao đựng phá cách, máy có hai củ sạc với loại lớn cho nhu cầu chơi game hoặc loại nhỏ để dễ dàng đem theo hàng ngày với công suất nhỏ hơn. Cuộc khủng hoảng chip nhớ khiến giá ROG Zephyrus G14 bản 2026 cao hơn 20% so với thế hệ cũ nhưng đây là diễn biến chung của thị trường khi các model có RAM, bộ nhớ càng lớn, mức tăng càng cao.