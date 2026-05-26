Laptop hai màn hình Asus Zenbook Duo (2026) có nâng cấp lớn, giá gần 90 triệu đồng

Giữa thị trường máy tính cá nhân đang dần bão hòa về ý tưởng thiết kế, ASUS Zenbook Duo UX8407A là dòng laptop AI hiếm hoi cho cảm giác mới mẻ ngay khi vừa đập hộp. Thay vì tiếp tục chạy đua độ mỏng hay cấu hình thuần túy, ASUS chọn hướng đi khác biệt với cụm hai màn hình OLED 14-inches cùng bàn phím Bluetooth tháo rời.

ASUS Zenbook Duo UX8407A.

Phiên bản trải nghiệm sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra X9 388H (2.1GHz), RAM LPDDR5X 32GB tốc độ 9.600MT/s, SSD PCIe Gen4 1 TB cùng GPU tích hợp Intel Arc B390 (128MB). Máy thuộc dòng UX8407AA, cài sẵn Windows 11 Home và sở hữu pin dung lượng 99Wh. Cấu hình thuộc nhóm rất mạnh trong thế giới UltraBook hiện nay, đặc biệt khi phải xử lý đồng thời hai màn hình độ phân giải cao.

Thiết kế

Ấn tượng đầu tiên khi cầm Zenbook Duo UX8407A (phiên bản 2026) nằm ở cảm giác chắc chắn và khác biệt hoàn toàn laptop truyền thống. Máy dày hơn UltraBook thông thường, trọng lượng cũng nhỉnh hơn đáng kể, nhưng phần đánh đổi đó phục vụ cho cụm màn hình kép cùng hệ thống pin và tản nhiệt lớn hơn.

Cụ thể, độ hoàn thiện của vỏ máy là điểm nhấn lớn với khung nhôm CNC nguyên khối cùng phần nắp dùng vật liệu Ceraluminum cao cấp - bề mặt được tạo ra bằng quá trình oxy hóa trực tiếp nhôm thay vì phủ lớp ngoài, cho cảm giác nhám mờ như gốm, độ bền cao và vẫn đảm bảo khả năng tái chế 100%.

Chân đế tích hợp giúp đặt, để linh hoạt.

Cạnh trái gồm cổng nguồn, cổng USB Type-C và HDMI.

Cạnh phải là nút nguồn, cổng USB Type-C và USB Type-A.

Màn hình Lumina OLED có tần số quét 144Hz phủ kín mặt trước, đạt 100% chuẩn màu DCI-P3, độ sáng SDR 500 nits và tối đa 1.000 nits HDR. So với thế hệ trước, phần viền màn hình được làm mỏng đáng kể kết hợp bản lề mới tối ưu hơn. Cả hai màn hình đều hỗ trợ cảm ứng và tương thích bút Stylus 3.0 đi kèm, đặc biệt hỗ trợ một số tác vụ (sắp xếp/điều hướng cửa sổ, gọi bàn phím ảo, chia sẻ,...) bằng thao tác vuốt các ngón tay trên màn hình.

Trong quá trình viết bài hoặc xử lý văn bản, người dùng có thể sử dụng màn hình trên để gõ nội dung chính, trong khi màn hình dưới hiển thị tài liệu tham khảo, khung chat công việc hoặc trình duyệt web. Tần suất phải "Alt + Tab" (chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng) giảm mạnh, luồng thao tác liền mạch hơn đáng kể so với laptop truyền thống.

Hay một tình huống thực tế khác là họp online, màn hình trên dành cho Zoom hoặc Google Meet, còn màn hình dưới hiển thị ghi chú hoặc file Excel. Những ai thường xuyên làm việc từ xa và đa nhiệm sẽ cảm nhận sự tiện lợi chỉ sau một thời gian ngắn làm quen.

Chế độ sử dụng một màn hình (trái) và hai màn hình (phải).

Bàn phím tháo rời cho trải nghiệm gõ khá "đã" tay, hành trình phím ổn với một thiết bị siêu mỏng. Không gian rê chuột đủ rộng để thao tác văn phòng hàng ngày. Tuy nhiên phần nam châm gắn bàn phím vào màn hình phụ khá chặt mà lại không có điểm tựa để gỡ ra, do đó không ít lần phải dùng lực mạnh hơn mong đợi mới tháo được bàn phím.

Điểm trừ nữa là trọng lượng khoảng 1,65kg khiến mẫu máy này không thật sự “nhẹ nhàng” khi cần di chuyển liên tục. Nếu thường xuyên mang máy trong balo cả ngày, người dùng sẽ thấy nhận rõ sự nhọc nhằn so với UltraBook 14-inches truyền thống.

Hiệu năng

Zenbook Duo UX8407A sử dụng Intel Core Ultra X9 388H kết hợp RAM LPDDR5X 32GB tốc độ cao cùng GPU Intel Arc B390 tích hợp. Trong quá trình sử dụng thực tế, máy xử lý đa nhiệm rất tốt. Việc mở hàng chục tab Chrome, Spotify, Photoshop, Word cùng cuộc gọi Google Meet không hề có hiện tượng giật lag.

Zenbook Duo UX8407A đạt chuẩn Copilot+ PC với vi xử lý Intel Ultra X9 và GPU Intel ARC.

Điểm đáng khen nằm ở khả năng vận hành ổn định khi bật đồng thời hai màn hình OLED độ phân giải tận 3K. Các dòng laptop hai màn hình đời đầu thường nóng và hao pin rất nhanh, nhưng UX8407A cho thấy ASUS đã cải thiện đáng kể khả năng quản lý điện năng.

Photoshop hoạt động mượt với file dung lượng lớn. Lightroom xử lý RAW khá nhanh, tác vụ xem trước ảnh gần như tức thời. Premiere Pro đủ sức dựng video 4K cơ bản nếu không sử dụng hiệu ứng quá đồ sộ. Đặc biệt, Zenbook Duo UX8407A không đứng ngoài kỷ nguyên laptop AI khi hỗ trợ xử lý trơn tru các tác vụ AI cục bộ như tạo ảnh bằng Intel AI Playground.

Dù vậy, phải nhìn một nhận thực tế là GPU Intel Arc B390 không hướng đến game thủ hạng nặng, Song nó vẫn đủ khả năng xử lý nhiều tựa game eSports phổ biến: Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, CrossFire hay FC Online đều vận hành ổn định ở thiết lập dộ phân giải và chất lượng hình ảnh phù hợp.

Viên pin 99Wh cho thời lượng sử dụng ấn tượng nếu xét tới việc phải nuôi đồng thời hai màn hình OLED. Trong nhu cầu hỗn hợp gồm Chrome, Word, chỉnh sửa ảnh nhẹ và bật song song hai màn hình, máy vẫn đủ dùng cho một ngày làm việc (trên 7 giờ) nếu người dùng linh hoạt giảm độ sáng hợp lý.

Nói thêm về hệ thống loa, loa cho chất lượng khá tốt với âm lượng lớn và có hiệu ứng vòm, âm thanh rõ ràng khi xem phim hoặc họp online nhưng chưa đủ ấm để cảm thụ âm nhạc. Cùng với đó, webcam tích hợp hỗ trợ đủ cho nhu cầu làm việc từ xa nhờ chất lượng hình ảnh ổn định.

Webcam tích hợp trên màn hình chính.

Dĩ nhiên UX8407A không hoàn hảo tuyệt đối. Một vài thời điểm chuyển đổi giữa các bố cục màn hình vẫn xuất hiện độ trễ nhẹ, một phần do sự kém mượt mà của Windows so với macOS. Khi chạy tác vụ nặng kéo dài, khu vực gần bản lề bắt đầu nóng lên tương đối rõ.

Về giá bán, mức giá gần 90 triệu đồng tại Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành rào cản lớn đối với mẫu laptop mới của ASUS, khi nó ngang với một chiếc Honda SH125i. Con số này đẩy Zenbook Duo UX8407A vào nhóm sản phẩm cực kỳ kén khách hàng. Với số tiền tương đương, người dùng hoàn toàn có thể mua MacBook Pro cấu hình cao hoặc laptop gaming mạnh hơn đáng kể.

Dù vậy, tổng thể trải nghiệm vẫn cho thấy Zenbook Duo UX8407A thuộc nhóm laptop sáng tạo và khá thú vị. ASUS không chỉ tạo ra một chiếc máy “độc lạ”, mà còn mang đến kiểu trải nghiệm đủ khác biệt để thay đổi cách làm việc hàng ngày của nhiều người dùng chuyên nghiệp.