Asus trình làng loạt máy tính ProArt 2026: Chạy chip Nvidia Blackwell, cân mượt video 12K

Tại triển lãm Computex 2026, Asus đã chính thức công bố thế hệ máy tính chuyên dụng cho đồ họa và xử lý trí tuệ nhân tạo mới thuộc dòng ProArt. Danh mục thiết bị mới bao gồm bộ đôi laptop mỏng nhẹ ProArt P16, ProArt P14 và dòng máy tính để bàn siêu nhỏ gọn ProArt Mini PC.

Asus ProArt thế hệ mới với màn hình OLED 1.600 nit và chip xử lý mô hình AI 120 tỷ tham số.

Điểm cốt lõi của dòng ProArt thế hệ mới là việc tích hợp nền tảng vi xử lý Nvidia RTX Spark. Đây là kiến trúc lai kết hợp giữa CPU Nvidia Grace 20 nhân và GPU Nvidia Blackwell RTX sở hữu 6.144 nhân CUDA cùng các nhân Tensor thế hệ thứ năm. Hệ thống này cung cấp sức mạnh tính toán AI cục bộ đạt mức 1 petaflop và hỗ trợ dung lượng bộ nhớ hợp nhất tối đa lên đến 128GB.

Cấu hình chuyên dụng này cho phép các nhà phát triển và kỹ sư đồ họa vận hành mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn có quy mô lên tới 120 tỷ tham số ngay trên thiết bị. Ngoài ra, phần cứng máy đáp ứng tốt các tác vụ nặng như xử lý các cảnh dựng hình 3D dung lượng trên 90GB, biên tập video độ phân giải 12K định dạng 4:2:2 và kết xuất video AI 4K. Để tối ưu hóa sức mạnh phần cứng này, Adobe hiện đang tiến hành tinh chỉnh lại mã nguồn cho hai phần mềm Photoshop và Premiere nhằm tăng gấp đôi hiệu suất xử lý đồ họa so với thế hệ trước.

Bộ đôi laptop ProArt P16 và P14 được tối ưu thiết kế với thân máy gia công bằng công nghệ CNC, mỏng hơn 13% và nhẹ hơn 16% so với phiên bản tiền nhiệm. Máy được trang bị màn hình cao cấp công nghệ Lumina Pro OLED, đạt độ chính xác màu Delta E < 1 và độ sáng đỉnh lên tới 1.600 nit, đi kèm lớp phủ chống phản chiếu ánh sáng chuyên nghiệp.

- ProArt P16: Sở hữu màn hình độ phân giải cao 4K, hỗ trợ tần số quét biến thiên 120Hz VRR và công nghệ chống xé hình Nvidia G-Sync.

- ProArt P14: Sở hữu màn hình kích thước nhỏ gọn hơn với độ phân giải chuẩn 3K.

Đối với dòng máy tính để bàn ProArt Mini PC, Asus thiết lập cấu hình hiệu năng cao trong một bộ khung siêu nhỏ gọn với kích thước chỉ 150 × 150 × 51 mm. Hệ thống này cũng hỗ trợ dung lượng bộ nhớ hợp nhất 128GB với cơ chế phân bổ tài nguyên động thông minh giữa CPU và GPU tùy theo loại tác vụ AI.

Laptop Asus ProArt và Mini PC.

Dù kích thước nhỏ, máy vẫn được trang bị hệ thống tản nhiệt có khả năng giải phóng công suất lên tới 140W, tích hợp cổng mạng tốc độ cao 10GbE và khe cắm ổ cứng lưu trữ mở rộng tiêu chuẩn M.2 PCIe Gen 5 x4. Dòng máy tính này hướng tới các studio sáng tạo, trạm làm việc chuyên nghiệp (workstation) hoặc các hệ thống điện toán biên AI.

Dòng sản phẩm máy tính Asus ProArt thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại một số thị trường quốc tế vào mùa thu năm 2026.