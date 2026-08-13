Apple đang thực hiện những động thái chưa từng có để giữ giá cho iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt trong khoảng một tháng nữa cùng với mẫu iPhone Ultra màn hình gập. Nhiều nguồn thông tin cho rằng cả ba mẫu điện thoại này có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng. Mặc dù nguyên nhân chính là do sự thiếu hụt RAM trên toàn cầu nhưng Apple cũng đang thay đổi cách thức tìm nguồn cung ứng màn hình OLED nhằm tránh các vấn đề phát sinh thêm.

Apple nỗ lực ngăn chặn tình trạng khan hiếm iPhone 18 Pro

Apple đã thay đổi chiến lược và hiện đang dự trữ màn hình OLED trong thời gian dài hơn nhiều so với thường lệ. Theo một báo cáo từ ETNews, công ty đã chuyển sang duy trì lượng dự trữ màn hình đủ dùng trong sáu tuần trước khi iPhone 18 Pro ra mắt.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Đây là một động thái khác thường đối với Apple; trước đây, hãng thường chỉ duy trì nguồn cung đủ dùng trong bốn tuần và coi việc quản lý hàng tồn kho là cơ hội để cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành, hiện tại công ty đang tăng cường dự trữ hàng hóa nhằm ổn định giá.

Sự thay đổi chiến lược này bắt đầu trong giai đoạn doanh số bán hàng của Apple ở mức thấp hơn và chịu tác động từ việc giá bộ nhớ tăng cao – yếu tố cũng đang ảnh hưởng đến các linh kiện khác.

Tiếp tục hợp tác với các nhà cung cấp và duy trì chiến lược hiện tại

Các nhà cung cấp màn hình chính của Apple vẫn là Samsung Display và LG Display, BOE cũng tham gia vào chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, thị phần của công ty Trung Quốc này nhỏ hơn nhiều so với hai "gã khổng lồ" Hàn Quốc.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Ngay cả sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, Apple dự kiến ​​vẫn sẽ duy trì mức dự trữ đủ dùng trong 6 tuần và biến điều này thành chính sách dài hạn. Động thái này nhằm ứng phó với áp lực lên chuỗi cung ứng.

Theo một báo cáo trước đó, Apple đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều khi gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ bộ nhớ cho các mẫu điện thoại sắp ra mắt. Hệ quả là lượng chip A20 Pro trị giá ước tính 1 tỷ USD đang bị tồn đọng tại TSMC, chờ được đóng gói và chuyển sang bước tiếp theo của quy trình sản xuất.

Trong khi đó, Samsung không gặp vấn đề gì về nguồn cung Galaxy S26 Ultra và mức giá của máy vẫn giữ nguyên so với Galaxy S25 Ultra. Google cũng được kỳ vọng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho Pixel 11 Pro dù chưa rõ mức tăng giá sẽ là bao nhiêu.