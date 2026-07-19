Đừng vội đổ lỗi cho nhà mạng khi kết nối Wi-Fi chập chờn ngày nắng nóng

Nhiều người đã từng trải qua tình trạng kết nối Wi-Fi hoạt động ổn định vào mùa xuân, nhưng lại gặp sự cố khi thời tiết nóng dần lên ngay cả khi sử dụng gói cước đắt tiền của nhà mạng. Những gián đoạn video, cuộc gọi video bị ngắt quãng và thời gian kết nối lại kéo dài có thể khiến không ít người cảm thấy bực bội. Dễ dàng để đổ lỗi cho nhà cung cấp dịch vụ internet, nhưng thực tế, nguyên nhân có thể nằm ở chính router.

Kết nối Wi-Fi có thể không ổn định vào mùa hè (ảnh AI)

Giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, router tạo ra nhiệt khi hoạt động. Trong điều kiện bình thường, nhiệt độ này sẽ được tản ra mà không ai nhận thấy. Tuy nhiên, khi nhiệt độ phòng tăng cao, router sẽ gặp khó khăn trong việc tản nhiệt, dẫn đến việc nhiệt tích tụ và ảnh hưởng đến các thành phần nhạy cảm như card Wi-Fi.

Theo các nhà sản xuất, router hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng nhiệt độ 0°C đến 40°C (nhiệt độ phòng lý tưởng nhất là khoảng 20°C - 25°C). Khi vượt quá mức này, thiết bị không chỉ giảm hiệu suất mà còn có thể gây ra tình trạng kết nối chậm hơn và ngắt kết nối thường xuyên. Hiện tượng này tương tự như việc máy tính xách tay hoạt động kém khi quá nóng, nhưng ít người để ý đến nhiệt độ của router.

Cần chú ý hơn đến vị trí đặt router Wi-Fi

Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu router được đặt gần các thiết bị khác như tivi, máy chơi game hay trong một không gian kín không có thông gió. Điều này không chỉ làm tăng nhiệt độ phòng mà còn tạo ra một vùng nhiệt nhỏ xung quanh thiết bị, ngăn cản việc tản nhiệt.

Nguyên nhân thường bắt nguồn từ việc router Wi-Fi quá nóng

Để theo dõi nhiệt độ của router một cách dễ dàng, người dùng có thể sử dụng một nhiệt kế thông minh, đặt nó gần router hoặc khu vực tập trung các thiết bị kết nối để nhận được thông báo trên điện thoại khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép. Một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đơn giản kết nối với ứng dụng có thể cảnh báo khi nhiệt độ trong phòng vượt quá 30°C.

Theo khuyến cáo, người dùng nên đặt router theo chiều dọc ở nơi thoáng khí, với khoảng trống ít nhất 15-20 cm xung quanh, tránh xa các thiết bị tỏa nhiệt và ánh nắng trực tiếp từ cửa sổ. Những biện pháp này không yêu cầu chi phí cao hay cài đặt phức tạp, rất dễ thực hiện.