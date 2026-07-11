Đây là dòng vẫn bán chạy nhưng vì sao nhiều chuyên gia muốn Apple khai tử?

Sau khi khai tử dòng iPhone Plus để thay thế bằng iPhone Air vào năm ngoái, Apple đang cho thấy sẵn sàng thay đổi chiến lược sản phẩm nếu một dòng máy không còn tạo được sức hút. Điều đó cũng làm dấy lên câu hỏi liệu hãng có nên thực hiện bước đi tương tự với dòng Pro Max trong tương lai.

iPhone Pro Max ngày càng ít khác biệt

Trong vài thế hệ gần đây, khoảng cách giữa phiên bản Pro và Pro Max đã thu hẹp đáng kể. iPhone 17 Pro Max vẫn sở hữu màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao hơn, nhưng phần lớn thông số, hiệu năng và tính năng đều tương đồng với iPhone 17 Pro, trong khi giá bán chênh lệch khoảng 2 triệu đồng.

Đã đến lúc Apple cần thay đổi hướng đi?

Đây là sự khác biệt so với trước đây, khi Apple từng tạo ra nhiều điểm khác biệt dành riêng cho phiên bản Pro Max, đặc biệt ở hệ thống camera. Tuy nhiên, từ thế hệ iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện đồng thời trên cả hai mẫu máy. Điều này khiến phiên bản Pro Max chủ yếu hấp dẫn người dùng nhờ màn hình lớn và thời lượng pin, thay vì những tính năng độc quyền.

Dù Pro Max vẫn là một trong những mẫu iPhone bán chạy nhất, không ít ý kiến cho rằng Apple cần tạo ra khoảng cách rõ ràng hơn nếu muốn duy trì sức hấp dẫn của dòng sản phẩm cao cấp nhất.

Đã đến lúc khai tử iPhone Pro Max?

Một số chuyên gia và nhà phân tích cho rằng Apple có thể cân nhắc thay thế dòng iPhone Pro Max bằng một sản phẩm nào đó. Trong khi iPhone 18 Pro Max dự kiến vẫn xuất hiện trong năm nay, công ty có thể tạo ra một sản phẩm mới mẻ vào năm sau để chào mừng kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Nếu kịch bản này xảy ra, chiếc iPhone mới được định vị là mẫu iPhone cao cấp hơn nữa với nhiều công nghệ nổi bật, mặc dù Apple có thể vẫn ưu tiên các tính năng cao cấp trên iPhone gập, dự kiến mang thương hiệu iPhone Ultra. Các tính năng thường được giới quan sát kỳ vọng trên iPhone thay thế bản Pro Max gồm hệ thống camera độ phân giải cao hơn, khả năng zoom quang xa hơn, pin lớn hơn hoặc tốc độ sạc nhanh hơn.

Khi iPhone gập xuất hiện, iPhone Pro Max còn đáng?

Việc tạo ra một dòng sản phẩm mới cũng có thể giúp Apple phân cấp sản phẩm rõ ràng hơn, đồng thời mở ra dư địa tăng giá cho phân khúc cao cấp nhất.

Apple có thực sự cần thay đổi?

Từ góc độ kinh doanh, Apple không có nhiều lý do để thay thế một dòng sản phẩm vẫn mang lại doanh số cao. Tuy nhiên, việc khai tử iPhone Plus và ra mắt iPhone Air cho thấy hãng sẵn sàng điều chỉnh danh mục sản phẩm khi nhận thấy cơ hội tạo ra sức hút mới.

Khi mà các mẫu iPhone tiêu chuẩn ngày càng được bổ sung nhiều tính năng cao cấp, Apple cũng đứng trước áp lực phải tạo thêm giá trị cho dòng máy đắt nhất. Một mẫu iPhone Ultra với những nâng cấp đáng kể có thể là cách để hãng duy trì khoảng cách với các phiên bản còn lại.

Dù vậy, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy Apple sẽ loại bỏ iPhone Pro Max trong thời gian tới, ít nhất trong năm 2026 này. Ý tưởng về iPhone Ultra vẫn chủ yếu là dự đoán của giới phân tích và cộng đồng công nghệ. Nếu xuất hiện, đây nhiều khả năng sẽ là sản phẩm được định vị cao hơn Pro Max, thay vì chỉ đơn thuần đổi tên một dòng iPhone hiện có.