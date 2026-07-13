Thêm một công ty sao chép trắng trợn tính năng gây tranh cãi của Apple

Theo thông tin từ Android Headlines, đoạn video giới thiệu MagicOS 11 đã chỉ ra rằng nhiều yếu tố thiết kế của Honor dường như “lấy cảm hứng” từ sản phẩm của Apple.

Honor đã hé lộ MagicOS 11 trong một loạt video trên Weibo.

Cụ thể, dựa trên nền tảng Android 17, giao diện người dùng mới của Honor đã được hé lộ qua một loạt video trên Weibo. Trong đó, tính năng Magic Capsule của Honor được cho là tương tự với Dynamic Island của Apple, với các biểu tượng trong suốt và hiệu ứng khúc xạ giống như thủy tinh. Một video khác cho thấy quá trình chuyển đổi giữa các nút “Chấp nhận” và “Từ chối” trong cuộc gọi đến, với hiệu ứng mượt mà tương tự như trên iOS 26.

Google đã bắt đầu triển khai phiên bản Android 17 ổn định đầu tiên cho các thiết bị Pixel từ ngày 17/6. Các thương hiệu khác sử dụng Android thường phải tự tiến hành thử nghiệm và tùy chỉnh hệ điều hành cho thiết bị của họ. Honor thường phát hành các phiên bản hệ điều hành mới vào cuối mùa hè, vì vậy người dùng vẫn còn thời gian trước khi thấy MagicOS 11 và giao diện giống như kính lỏng được áp dụng rộng rãi.

Android 17 hiện đang được triển khai cho các điện thoại Pixel.

Ranh giới giữa việc “lấy cảm hứng” và “sao chép” trong thiết kế giao diện người dùng đang ngày càng trở nên mờ nhạt. Nhiều thương hiệu điện thoại Trung Quốc đã “học hỏi” từ iOS trong một thời gian dài, trong đó một số công ty như Oppo thậm chí còn bị chỉ trích vì sự tương đồng quá lớn với iOS trong hệ điều hành ColorOS của họ. Giao diện của Honor cũng không ngoại lệ khi vay mượn nhiều yếu tố từ thiết kế của Apple, từ trung tâm điều khiển, menu cài đặt đến bố cục màn hình khóa.

Honor có thể là “kẻ vi phạm” mới nhất trong cuộc tranh luận này, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ đang thực sự sao chép hay chỉ đơn giản là thừa nhận rằng Apple đang làm đúng điều gì đó trong thiết kế giao diện người dùng?