Lời đề xuất táo bạo của CEO Apple với Chính quyền Tổng thống Trump

Apple đang tìm cách xin chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp thuận việc mua chip nhớ từ CXMT (ChangXin Memory Technologies), một nhà sản xuất bộ nhớ của Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ. Thông tin được Financial Times đăng tải dựa trên nguồn tin thân cận với quá trình vận động hành lang của Apple.

Apple đã bắt đầu liên hệ với Bộ Thương mại Mỹ.

Theo báo cáo, Apple đã bắt đầu liên hệ với Bộ Thương mại Mỹ từ khoảng một tháng trước và gần đây tiếp tục mở rộng các hoạt động vận động nhằm nhận được sự chấp thuận từ Nhà Trắng. Mục tiêu của hãng là giảm bớt áp lực chi phí sản xuất khi giá chip nhớ toàn cầu liên tục tăng.

Mặc dù pháp luật Mỹ hiện chưa cấm hoàn toàn việc Apple mua chip từ CXMT hoặc YMTC – một nhà sản xuất chip nhớ khác của Trung Quốc nhưng cả hai doanh nghiệp đều nằm trong danh sách Chinese Military Company của Bộ Quốc phòng Mỹ. Danh sách này bao gồm hàng chục công ty bị Washington cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, khiến các doanh nghiệp Mỹ phải cân nhắc kỹ về mặt pháp lý và chính sách khi hợp tác.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh giá linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng mạnh trên toàn cầu. Mới đây, hãng đã điều chỉnh tăng giá một số sản phẩm, bao gồm máy tính Mac và iPad với lý do chi phí chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ leo thang.

Trước đó một tuần, trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, CEO Apple - Tim Cook cho biết việc tăng giá sản phẩm là điều "không thể tránh khỏi". Ông cũng ngụ ý rằng Apple sẵn sàng cân nhắc nguồn cung từ các doanh nghiệp Trung Quốc nếu được chính phủ Mỹ cấp phép.

Theo ông Tim Cook, Trung Quốc sở hữu nhiều doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực bộ nhớ và lưu trữ. Khi được hỏi liệu các quy định hạn chế hiện nay có nên được nới lỏng hay không, ông trả lời: "Tôi nghĩ mọi phương án đều cần được xem xét" và nhấn mạnh rằng Apple cần đánh giá toàn bộ các nguồn cung có thể tiếp cận.

Việc Apple thúc đẩy tìm kiếm nguồn chip từ Trung Quốc xuất phát từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ trên toàn cầu. Nhu cầu bùng nổ đối với hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) khiến các nhà sản xuất chip nhớ như Samsung, Micron và SK Hynix ưu tiên năng lực sản xuất cho các dòng HBM (High Bandwidth Memory) và DRAM máy chủ, vốn có biên lợi nhuận cao hơn nhiều so với chip nhớ dành cho thiết bị tiêu dùng.

Sự dịch chuyển năng lực sản xuất này khiến nguồn cung chip nhớ cho smartphone, máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác trở nên hạn chế, đồng thời đẩy giá linh kiện tăng đáng kể trong thời gian qua.