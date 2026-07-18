Đánh giá iPhone 17 Pro sau 10 tháng: Dùng quá tốt!

Sau gần một năm sử dụng thực tế, iPhone 17 Pro vẫn cho thấy sự ổn định trong hầu hết các trải nghiệm hàng ngày. Khi iPhone 18 Pro được dự đoán sẽ ra mắt vào tháng 9 tới, những gì iPhone 17 Pro thể hiện cũng phần nào giúp người dùng hình dung liệu thế hệ mới có thực sự đáng để nâng cấp.

iPhone 17 Pro.

Theo chia sẻ từ một người dùng đã sử dụng iPhone 17 Pro làm thiết bị chính trong khoảng 8 tháng, chiếc điện thoại này không tạo nhiều bất ngờ nhưng lại mang đến trải nghiệm nhất quán ở hầu hết các khía cạnh.

Thiết kế bền bỉ hơn, trải nghiệm cầm nắm vẫn cần cải thiện

Một trong những điểm được đánh giá cao là kích thước màn hình 6,3 inch của iPhone 17 Pro. So với phiên bản iPhone 17 Pro Max 6,9 inch, kích thước này cân bằng hơn giữa không gian màn hình và khả năng sử dụng bằng một tay. Đối với những người không cần viên pin lớn hơn của bản Pro Max, phiên bản Pro là lựa chọn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

iPhone 17 Pro có thiết kế màu chưa đồng nhất.

Độ bền cũng là điểm nổi bật của iPhone 17 Pro. Apple trang bị lớp kính Ceramic Shield 2 ở mặt trước và cho biết khả năng chống trầy xước cao gấp ba lần thế hệ trước. Sau nhiều tháng sử dụng không dán kính cường lực, màn hình gần như không xuất hiện vết xước đáng kể, cho thấy cải tiến này mang lại hiệu quả thực tế.

Máy cũng được bổ sung lớp phủ chống phản chiếu mới, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Tuy nhiên, theo đánh giá, khả năng xử lý phản xạ ánh sáng vẫn chưa đạt mức như trên một số smartphone cao cấp của Samsung.

iPhone 17 Pro màu cam siêu đẹp.

Về thiết kế, Apple chuyển từ khung titan sang khung nhôm trên iPhone 17 Pro. Chất liệu này có ưu điểm tản nhiệt tốt hơn, đặc biệt khi chơi game hoặc xử lý các tác vụ nặng. Đổi lại, nhôm mềm hơn titan nên dễ bị móp nếu người dùng không sử dụng ốp bảo vệ.

Ngoài ra, thiết kế tổng thể của máy vẫn được đánh giá là hơi dày khi đặt cạnh nhiều smartphone Android mới ra mắt.

Hiệu năng ổn định, pin đủ dùng nhưng sạc chậm

Hiệu năng của iPhone 17 Pro tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày. Máy hoạt động ổn định với các tác vụ như mạng xã hội, nhắn tin, duyệt web hay chỉnh sửa ảnh.

Người dùng thử nghiệm phiên bản beta của iOS 27 cho biết giao diện mới mang lại cảm giác mượt mà hơn so với iOS 26, đồng thời Siri cũng được cải tiến theo hướng hội thoại giống chatbot AI. Dù vậy, các nền tảng như ChatGPT hay Gemini vẫn được đánh giá có khả năng xử lý câu hỏi linh hoạt hơn.

iPhone 17 Pro có hiệu năng ấn tượng.

Một điểm đáng chú ý khác là hai nút vật lý trên máy. Nút Camera Control giúp mở nhanh ứng dụng camera để ghi lại những khoảnh khắc bất chợt, Action Button có thể tùy chỉnh để mở nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn ChatGPT hoặc các tác vụ thường dùng. Khả năng tùy biến này được xem là lợi thế của iPhone so với nhiều smartphone Android hiện nay.

Về pin, sau khoảng 170 chu kỳ sạc, tình trạng pin của thiết bị vẫn đạt 99%, ngay cả khi không sử dụng tính năng giới hạn mức sạc. Điều này cho thấy tuổi thọ pin có dấu hiệu được cải thiện so với một số thế hệ trước.

Trong quá trình sử dụng thông thường gồm lướt mạng xã hội, nhắn tin và duyệt web, khoảng 50% pin được tiêu thụ sau khoảng 2,5 giờ bật màn hình, tương đương khoảng 5 giờ sử dụng màn hình cho một lần sạc đầy.

Thời lượng này đủ đáp ứng nhu cầu trong ngày đối với nhiều người dùng nhưng khó kéo dài sang ngày thứ hai nếu sử dụng ở cường độ trung bình hoặc cao.

iPhone 17 Pro cũng nâng công suất sạc lên 40W, đánh dấu lần tăng đáng kể đầu tiên sau nhiều năm. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều smartphone Android.

Camera tiếp tục là thế mạnh

Về camera, iPhone 17 Pro tiếp tục duy trì thế mạnh về tính ổn định. Hệ thống camera cho chất lượng ảnh đồng đều trong nhiều điều kiện ánh sáng, màu sắc tự nhiên và khả năng quay video vẫn thuộc nhóm tốt nhất trên thị trường.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Với những người thường xuyên quay video hoặc lưu trữ ảnh chất lượng cao, phiên bản 512GB được đánh giá phù hợp hơn. Theo trải nghiệm thực tế, sau gần 10 tháng sử dụng, dung lượng đã chiếm khoảng 290GB, dù chưa chuyển toàn bộ ảnh cũ sang thiết bị.

Ảnh chụp bởi iPhone 17 Pro.

Theo các thông tin rò rỉ hiện nay, iPhone 18 Pro sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn, khẩu độ biến thiên trên camera chính, pin tốt hơn và thân máy dày hơn. Đồng thời, nhiều nguồn tin cũng cho rằng giá bán của chiếc flagship này có thể tăng lên 1.300 USD (khoảng 34,1 triệu đồng).

Do đó, iPhone 17 Pro vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn sở hữu một mẫu iPhone cao cấp có trải nghiệm ổn định, không muốn phải chịu mức giá dự kiến cao hơn của thế hệ kế nhiệm.