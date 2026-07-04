Nga đe dọa phạt Apple 52 triệu USD vì phân biệt đối xử ứng dụng

Apple đang đối mặt với nguy cơ bị Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) áp dụng khoản phạt lên tới 4 tỷ rúp (khoảng 51,6 triệu USD) vì bị cáo buộc thực hiện các hành vi mang tính phân biệt đối xử đối với các công cụ tìm kiếm và phần mềm của Nga. Theo Reuters, FAS yêu cầu Apple phải khắc phục các vi phạm trước ngày 15/7, nếu không sẽ phải chịu mức xử phạt nói trên.

Động thái này diễn ra gần một năm sau khi Nga ban hành quy định yêu cầu mọi điện thoại và máy tính bảng bán tại nước này phải được cài sẵn MAX, ứng dụng nhắn tin do chính phủ Nga hậu thuẫn.

Ảnh minh họa.

Trước đây, Apple hầu như không chịu tác động từ quy định này do hãng đã ngừng bán chính thức các sản phẩm tại Nga từ tháng 3/2022 sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát. Tuy nhiên, theo Reuters, giới chức Nga hiện vẫn yêu cầu Apple tuân thủ quy định dù chưa nêu rõ công ty sẽ phải triển khai việc cài đặt sẵn ứng dụng này theo hình thức nào.

Vụ việc cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga yêu cầu Apple giải thích việc gỡ bỏ một số ứng dụng do tập đoàn công nghệ VK – doanh nghiệp do nhà nước Nga kiểm soát phát triển khỏi App Store tại Mỹ.

Sau khi các ứng dụng bị xóa, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, nếu Apple không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, Nga sẽ phải "đưa ra những kết luận phù hợp" về khả năng tiếp tục hợp tác với công ty.

Đây không phải lần đầu Apple chịu sức ép từ các chính phủ liên quan đến việc cài đặt sẵn ứng dụng trên thiết bị. Năm ngoái, Ấn Độ từng yêu cầu các nhà sản xuất smartphone cài sẵn ứng dụng an ninh mạng Sanchar Saathi trên các thiết bị mới, đồng thời phát hành bản cập nhật để đưa ứng dụng này lên những máy đang được sử dụng.

Apple khi đó đã từ chối thực hiện yêu cầu. Chỉ vài ngày sau, quy định này bị hủy bỏ do vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các doanh nghiệp và người dùng.

Những diễn biến mới cho thấy "Nhà Táo" tiếp tục phải đối mặt với các yêu cầu pháp lý khác nhau tại nhiều quốc gia liên quan đến hệ sinh thái phần mềm và ứng dụng trên thiết bị. Với người dùng, các quy định cài đặt sẵn ứng dụng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng, quyền lựa chọn phần mềm cũng như cách các nhà sản xuất triển khai sản phẩm tại từng thị trường khác nhau.